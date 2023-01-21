В Октябрьском открылся филиал Туймазинского медицинского колледжа

По поручению Главы Башкортостана на создание и оснащение учебного заведения было выделено почти 20 млн рублей. В здании сделали ремонт и закупили необходимое оборудование. Примечательно, что колледж расположился на территории больничного городка. Так что теорию и практику студенты будут изучать, по сути, в одном месте.

История медобразования в городе от ветеранов – студентам. Страницы альбомов хранят самые значимые события до 2009 года. С этого момента для получения образования в области медицины абитуриентам приходилось ездить в Туймазы.

Теперь же на занятия будущие медсестры и медбратья ходят в родном городе. Сегодня прошло торжественное открытие филиала медколледжа. По поручению Главы Башкортостана Радия Хабирова из бюджета республики выделили почти 20 млн. рублей. Сделали ремонт, закупили необходимое оборудование. Есть все, чтобы выпускать квалифицированных специалистов.

Современные муляжи и фантомы позволят научить студентов, как делать сердечно-легочную реанимацию, обрабатывать раны и вводить инъекции. Сейчас в новом филиале обучаются две группы по 25 человек. Но в будущем количество студентов вырастет.

Это окажет помощь в укомплектовании кадрами медучреждений не только города, но и республики. К слову, филиал колледжа расположился в одном из зданий на территории больничного городка. Так что теорию студенты смогут здесь же подкреплять практикой.

Востребованность специалистов-выпускников обеспечена. Также сюда могут приезжать учиться и студенты из соседних регионов.