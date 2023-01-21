В Уфе в 2023 году построят новый снегоплавильный завод

Еще один снегоплавильный завод появится в этом году в центре Уфы. Он расположится на улице Сагита Агиша. Сейчас там, на территории нескольких тысяч квадратных метров, активно ведутся земельные работы.

Проект комплекса очень сложный, говорят специалисты, но завершить строительство планируют раньше срока. На глубину 18 метров установлены насосные станции, которые будут перекачивать стоки для расплавления снега. Также ведутся работы по вдавливанию свай, чтобы укрепить грунт.

В данный момент идет процесс погружения шпунтов, это будет временная стенка. Погружаем на глубину десяти метров, после этого будет разрабатываться грунт, убираться под бетонные работы. Венер Алгушаев, машинист экскаватора

Проект этого комплекса уникальный. Весь снег, привезенный сюда, будет плавиться водой из канализации, а чтобы до нее добраться, необходимо было вырыть колодцы, глубиной 12,5 метра.

Такой процесс не требует электроэнергии. Мощность полигона составит 1200 кубометров снега в сутки.

Все работы у нас идут согласно графику, я думаю, что остался только вопрос разработки основного котлована, строительство монолита и поставки насосного оборудования. Я думаю, что в следующий год Советский район и часть города будут вывозить снег не на полигоны, а заниматься плавлением именно здесь. Эдуард Остапчук, заместитель директора по строительству ООО «Компания Потенциал»

В Уфе это второй подобный комплекс. Первый был построен 14 лет назад на ул. Кольцевой, но его мощности не хватало. Новый снегоплавильный пункт – необходимость, которая облегчит работу коммунальных служб.

У нас на территории города имеется один снегоплавильный пункт. Нам требуется дополнительно еще строительство данных снегоплавительных пунктов, что позволит своевременно очищать территории города и позволит своевременно вывезти снег при обильных снегопадах. Рустам Муратов, начальник производственно-технического отдела управления коммунального хозяйства администрации Г. Уфы