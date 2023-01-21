В Уфе в 2023 году построят новый снегоплавильный завод

Еще один снегоплавильный завод появится в этом году в центре Уфы. Он расположится на улице Сагита Агиша. Сейчас там, на территории нескольких тысяч квадратных метров, активно ведутся земельные работы.
Проект комплекса очень сложный, говорят специалисты, но завершить строительство планируют раньше срока. На глубину 18 метров установлены насосные станции, которые будут перекачивать стоки для расплавления снега. Также ведутся работы по вдавливанию свай, чтобы укрепить грунт.
Проект этого комплекса уникальный. Весь снег, привезенный сюда, будет плавиться водой из канализации, а чтобы до нее добраться, необходимо было вырыть колодцы, глубиной 12,5 метра.
Такой процесс не требует электроэнергии. Мощность полигона составит 1200 кубометров снега в сутки.
В Уфе это второй подобный комплекс. Первый был построен 14 лет назад на ул. Кольцевой, но его мощности не хватало. Новый снегоплавильный пункт – необходимость, которая облегчит работу коммунальных служб.
Для реализации снегоплавильного комплекса из бюджета выделено 160 млн рублей. Полигон будет готов к работе во втором квартале 2023 года. Также в ближайшие пять лет планируется строительство еще пяти комплексов – по одному на каждый район столицы.