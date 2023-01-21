В Башкирии жители организовали свой чемпионат по хоккею с мячом

В Чишминском районе прошёл первый женский чемпионат по хоккею с мячом. Обувь у участниц самая тёплая и мягкая. На льду валенки скользят не хуже коньков. Соревнования решили организовать сами сельчане. Жители деревни Нижнехозятово борются за статус «Трезвое село». Принять участие они пригласили и гостей из других деревень.

Кажется, от такого накала уже давно должен был растаять лёд под их валенками. Хотя клюшки многие из них вживую видят первый раз. Вратарь здесь и группа поддержки, и тренер.

И кто скажет, что большинство участниц уже давно на пенсии. Спортивная карьера у них наоборот только пошла в гору. Соперники друг другу уступать не намерены. Судья объявляет буллиты.

Нападающие выходят один на один с вратарями, которые не то что грудью, всем телом ложатся на защиту ворот. Глядя чемпионат России сельчане так не переживают, как здесь. Тут и старожилы села не могут стоять в стороне.

Фавориты чемпионата определились быстро – сборная из деревни Кучумово и хозяева площадки из Нижнехозятово. Они же и стали инициаторами соревнований. Женщины на соревнованиях задумаются не только о результатах, но и внешнем виде.

Жители Нижнехозятово борются за звание трезвого села. В деревни отказались от алкоголя и решили нужно заниматься спортом. Коньки есть не у всех, а вот валенки – в каждом доме, вперёд на лёд.

Мужчины пока в роли болельщиков, но уже через две недели, они тоже возьмутся за клюшки. Нижнехозятовцы ждут в гости и команды из других районов. А женская половина сегодня празднует свой триумф.