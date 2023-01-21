Сергей Скорович провёл в Уфе мастер-классы для юных футболистов

Заслуженный тренер России по мини-футболу Сергей Скорович провёл в Уфе мастер-классы для юных футболистов. Известный специалист поделился секретами мастерства на теоретических и практических занятиях с командами «АМ-Эксперт» двух возрастов – 2007 года и 2014 года рождения.

Под руководством Сергея Скоровича сборная России четырежды становилась призёром чемпионата Европы и серебряным призёром чемпионата мира.

Подробнее о приезде Сергея Скоровича в столицу республики Башкортостан смотрите 23 января в 20:15 в программе «Пофутболим».  

Всегда приятно находить какие-то новые вызовы для себя как для тренера, было приятно поработать с такими малышами. Сегодня окунулся в прошлое, ребята старательно подошли ко всему, нужно отдать должное Тренеру, у которого молодежь дисциплинированная. Команда, видно, что слушает тренера.

Сергей Скорович, заслуженный тренер России по мини-футболу

Во-первых, человек с именем приехал, он повидал и международный уровень, турниры, игры, естественно, известность этого человека даёт возможность авторитет вникать, понимать и впитывать, что он будет им передавать, какие знания. Это очень важно для этих ребят и наших маленьких футболистов.

Александр Скоробогатов, тренер «СШ-31 АМ-Эксперт»
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