Заслуженный тренер России по мини-футболу Сергей
Скорович провёл в Уфе мастер-классы для юных футболистов. Известный специалист
поделился секретами мастерства на теоретических и практических занятиях с
командами «АМ-Эксперт» двух возрастов – 2007 года и 2014 года рождения.
Под
руководством Сергея Скоровича сборная России четырежды становилась призёром чемпионата
Европы и серебряным призёром чемпионата мира.
Подробнее о приезде Сергея Скоровича в столицу
республики Башкортостан смотрите 23 января в 20:15 в программе «Пофутболим».
Всегда
приятно находить какие-то новые вызовы для себя как для тренера, было приятно
поработать с такими малышами. Сегодня окунулся в прошлое, ребята старательно
подошли ко всему, нужно отдать должное Тренеру, у которого молодежь
дисциплинированная. Команда, видно, что слушает тренера.Сергей Скорович, заслуженный тренер России по мини-футболу
Во-первых,
человек с именем приехал, он повидал и международный уровень, турниры, игры,
естественно, известность этого человека даёт возможность авторитет вникать,
понимать и впитывать, что он будет им передавать, какие знания. Это очень важно
для этих ребят и наших маленьких футболистов.Александр Скоробогатов, тренер «СШ-31 АМ-Эксперт»