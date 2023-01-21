Сергей Скорович провёл в Уфе мастер-классы для юных футболистов

Во-первых, человек с именем приехал, он повидал и международный уровень, турниры, игры, естественно, известность этого человека даёт возможность авторитет вникать, понимать и впитывать, что он будет им передавать, какие знания. Это очень важно для этих ребят и наших маленьких футболистов.

Александр Скоробогатов, тренер «СШ-31 АМ-Эксперт»