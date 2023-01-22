В Башкирии за неделю увеличилась цена на овощи

В Башкирии на 10% повысилась цена на овощи. По данным Башстата, резко подорожали огурцы и помидоры.
По данным региональной статистики, за неделю с 9 по 16 января 2022 года зафиксирован рост цен на овощи и мясные переработанные продукты. Стоимость килограмма помидор увеличилась до 140,37 рублей. Стоимость огурцов в среднем 188,76 рублей.
На 8,2% подорожали сосиски и сардельки, на 3,7% – репчатый лук, мясные консервы для детского питания - 1 012,01 рубля. За неделю на 33% увеличилась стоимость на вареную колбасу. Стоимость мороженой рыбы увеличилась на 3,6%.