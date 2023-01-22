В Башкирии за неделю увеличилась цена на овощи

В Башкирии на 10% повысилась цена на овощи. По данным Башстата, резко подорожали огурцы и помидоры.

По данным региональной статистики, за неделю с 9 по 16 января 2022 года зафиксирован рост цен на овощи и мясные переработанные продукты. Стоимость килограмма помидор увеличилась до 140,37 рублей. Стоимость огурцов в среднем 188,76 рублей.