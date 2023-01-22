В Башкирии с понедельника ожидается похолодание

С понедельника в Башкирии похолодает до -29 градусов. Информацию передает Башгидрометцентр.
В понедельник, 23 января, днем температура воздуха опустится до -8,-13 градусов, в горных районах будет до -3°. Температура воздуха ночью составит -9,-14°, местами до -19°.
Во вторник, 24 января, существенных осадков не прогнозируется. Ожидается местами небольшой снег. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит -14,-19 градусов, местами до -24,-29. Днем прогнозируют -8,-13°, в горных районах до -3°.