В Башкирии с понедельника ожидается похолодание

С понедельника в Башкирии похолодает до -29 градусов. Информацию передает Башгидрометцентр.

В понедельник, 23 января, днем температура воздуха опустится до -8,-13 градусов, в горных районах будет до -3°. Температура воздуха ночью составит -9,-14°, местами до -19°.