В Башкирии автоледи совершила наезд на пенсионерку

За последние сутки в Башкирии произошло пять ДТП в которых пострадали пять человек. Об этом сообщает начальник ГИБДД Владимир Севастьянов.
В деревне Метевбаш Белебеевского района произошла авария, в которой пострадал пешеход. 36-летняя местная жительница, управляя LADA Kalina, совершила наезд на 73-летнюю пожилую женщину.
В результате происшествия пенсионерка получила телесные повреждения. По словам водителя, пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте. По данному факту начато разбирательство.