Стратегический партнер: итоги визита делегации Башкортостана в Беларусь

Башкортостан продолжает наращивать интеграцию с Республикой Беларусь. На неделе состоялся трехдневный визит башкирской делегации в Минск. В минувшем году товарооборот с братским регионом увеличился почти на 11%, что далеко не предел. По словам Радия Хабирова, целью нынешней поездки было не только развитие уже запущенных проектов, но и создание новых. В частности, анонсировано строительство нового предприятия и весьма любопытный проект в сфере животноводства.
Этих животных называют последними представителями диких быков в Европе. Самые тяжелые из млекопитающих континента дожили до наших дней со времен Ледникового периода. В России зубров практически нет, впрочем, совсем скоро они могут перестать быть экзотикой для Башкортостана. Парнокопытных, которые, кстати, являются одним из символов Беларуси, намерены разводить и в нашей республике.
Экономика Беларуси во многом связана с сельским хозяйством и смежными отраслями промышленности. В первый день визита башкирская делегация побывала на одном из крупнейших предприятий региона. В холдинг АМКОДОР входит 22 завода. Все они взаимодополняют друг друга. Например, на этом Радию Хабирову показали процесс изготовления пластиковых деталей для тракторной и дорожно-строительной техники. На соседней площадке производят резинотехнические изделия. Впрочем, особый интерес для Башкортостана представляет завод по изготовлению зерноочистительного оборудования. Ведь именно такое же предприятие сейчас строится в Башкортостане.
Строительство завода АМКОДОР в Уфе началось в сентябре прошлого года. Ну а заработает белорусское предприятие в Башкортостане уже летом. Скорость реализации инвестпроекта просто космическая, говорят руководители холдинга.
Впрочем, и у Башкортостана остается большой потенциал для сотрудничества. Радий Хабиров анонсировал появление в регионе еще одного производства.
Тесная кооперация намечается с другим гигантом – компанией «Гомсельмаш». Это один из крупнейших производителей комбайнов. Локализация сборки такой техники в Башкортостане – перспективная задача для республики.
За прошлый год объём товарооборота между Башкортостаном и Белоруссией составил более 50 млрд долларов. Российский посол Борис Грызлов на встрече с Радием Хабировым отметил, что Глава Башкортостана в этом году первым из руководителей регионов посетил Беларусь.
Как отметил Радий Хабиров, все решения касаемо взаимодействия двух республик принимаются быстро и без лишней бюрократии. На встрече с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко власти анонсировали запуск прямого авиарейса из Уфы в Минск. Кроме того, башкирская сторона выразила готовность, помимо дорожной, коммунальной и сельхозтехники, закупить туристические автобусы белорусского производства.
Тесные контакты выстраиваются с Гомельской областью, товарооборот с которой за последний год вырос на 68 процентов. Минувшей осенью руководство области посещало Башкортостан, и вот уже можно подводить первые итоги.
В числе актуальных проектов – использование катализаторов Ишимбайского химического завода на нефтеперерабатывающем предприятии в городе Мозырь.
В Гомельской области работает одно из крупнейших швейных предприятий. Компания «Коминтерн» специализируется на выпуске классической мужской одежды. В день здесь выпускают в среднем 900 комплектов. Для башкирской делегации организовали спецпоказ мужской и женской коллекций. Радий Хабиров предложил наращивать поставки в Башкортостан, а также обсудил вариант пошива школьной формы для учащихся.
В рамках деловой поездки не обошлось и без культурной программы. Радий Хабиров посетил Гомельский дворцово-парковый ансамбль и оставил свой автограф в Книге почётных гостей, отметив, что и здесь почерпнул несколько идей, которые, возможно, воплотятся в жизнь при благоустройстве башкирских общественных пространств. Ну а в заключение визита Глава Башкортостан возложил цветы к мемориалу детям-жертвам Великой Отечественной войны. Памятник находится на территории одного из крупнейших детских донорских концлагерей.
Между Белоруссией и Башкортостаном большой экономический интерес. И нынешний трехдневный визит башкирской делегации – подкрепление серьезной дружбы, итоги которой будут подведены на Форуме регионов России и Беларуси. Мероприятие состоится в Уфе этим летом.