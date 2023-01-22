Стратегический партнер: итоги визита делегации Башкортостана в Беларусь

Башкортостан продолжает наращивать интеграцию с Республикой Беларусь. На неделе состоялся трехдневный визит башкирской делегации в Минск. В минувшем году товарооборот с братским регионом увеличился почти на 11%, что далеко не предел. По словам Радия Хабирова, целью нынешней поездки было не только развитие уже запущенных проектов, но и создание новых. В частности, анонсировано строительство нового предприятия и весьма любопытный проект в сфере животноводства.

Этих животных называют последними представителями диких быков в Европе. Самые тяжелые из млекопитающих континента дожили до наших дней со времен Ледникового периода. В России зубров практически нет, впрочем, совсем скоро они могут перестать быть экзотикой для Башкортостана. Парнокопытных, которые, кстати, являются одним из символов Беларуси, намерены разводить и в нашей республике.

Договорились о формировании в нашей республике стада уникальных животных – зубров. Для этого направим в Беларусь делегацию учёных-биологов, изучим подобный опыт других регионов России. Планируем, что первые особи появятся в нашей республике уже в этом году.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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Экономика Беларуси во многом связана с сельским хозяйством и смежными отраслями промышленности. В первый день визита башкирская делегация побывала на одном из крупнейших предприятий региона. В холдинг АМКОДОР входит 22 завода. Все они взаимодополняют друг друга. Например, на этом Радию Хабирову показали процесс изготовления пластиковых деталей для тракторной и дорожно-строительной техники. На соседней площадке производят резинотехнические изделия. Впрочем, особый интерес для Башкортостана представляет завод по изготовлению зерноочистительного оборудования. Ведь именно такое же предприятие сейчас строится в Башкортостане.

Строительство завода АМКОДОР в Уфе началось в сентябре прошлого года. Ну а заработает белорусское предприятие в Башкортостане уже летом. Скорость реализации инвестпроекта просто космическая, говорят руководители холдинга.

Темпы, которые мы сегодня демонстрируем, не в каждой стране ЕС или мире есть. Потребность громадная, я думаю, что завод еще и не справится с объемами, и, может, еще один завод придется создавать, аналогичный тому, который есть в Башкортостане, в других регионах РФ.

Александр Шакутин, председатель совета директоров холдинга АМКОДОР
Фото №2 - Стратегический партнер: итоги визита делегации Башкортостана в Беларусь
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Впрочем, и у Башкортостана остается большой потенциал для сотрудничества. Радий Хабиров анонсировал появление в регионе еще одного производства.

В Беларуси очень высокие и разноплановые машиностроительные компетенции. Здесь всё делают сами – от простейших резиновых прокладок до готовых агрегатов. Мы неплохо выстраиваем партнёрство с компанией АМКОДОР. По сути, за год мы построим новый завод по выпуску обрабатывающего оборудования, который будет производить востребованную продукцию для сельского хозяйства. Ведём переговоры по строительству ещё одного предприятия для обслуживания различной техники. Это уже следующий этап.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Тесная кооперация намечается с другим гигантом – компанией «Гомсельмаш». Это один из крупнейших производителей комбайнов. Локализация сборки такой техники в Башкортостане – перспективная задача для республики.

На «Гомсельмаше» на следующий год мы приобретаем два комбайна. Будем дальше работать, у нас и по производству «Белорусов» совместное предприятие, и по локализации МАЗов. Очень неплохие результаты. Для нас это стратегический партнер.

Рустам Муратов, первый заместитель премьер-министра правительства, министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан

За прошлый год объём товарооборота между Башкортостаном и Белоруссией составил более 50 млрд долларов. Российский посол Борис Грызлов на встрече с Радием Хабировым отметил, что Глава Башкортостана в этом году первым из руководителей регионов посетил Беларусь.

И по товарообороту, и в целом по торгово-экономическим отношениям, безусловно, будет ещё больший рост. Башкортостан ориентирован не только на торговлю, но, что очень важно, на создание совместных предприятий.

Борис Грызлов, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь
Фото №3 - Стратегический партнер: итоги визита делегации Башкортостана в Беларусь

Как отметил Радий Хабиров, все решения касаемо взаимодействия двух республик принимаются быстро и без лишней бюрократии. На встрече с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко власти анонсировали запуск прямого авиарейса из Уфы в Минск. Кроме того, башкирская сторона выразила готовность, помимо дорожной, коммунальной и сельхозтехники, закупить туристические автобусы белорусского производства.

Насколько я знаю, найдено оптимальное решение по поставкам кальцинированной соды из Башкортостана в Беларусь. Это выгодная договоренность как для башкирских, так и для белорусских потребителей.

Роман Головченко, премьер-министр Республики Беларусь

Очень важный индикатор, что все большее количество предприятий в сфере экономики вовлекается во взаимоотношения и кооперацию между белорусскими предприятиями. Даже сегодня мы приехали в составе делегации, где есть другие предприятия, которые хотят работать с Беларусью. Предприятия республики заинтересованы в кооперации с белорусскими компаниями в разных отраслях промышленности.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Тесные контакты выстраиваются с Гомельской областью, товарооборот с которой за последний год вырос на 68 процентов. Минувшей осенью руководство области посещало Башкортостан, и вот уже можно подводить первые итоги.

Было заключено тогда 8 соглашений на общую сумму более 1 млрд рублей, которые сегодня уже в работе. Мы увидели новые предприятия, несколько контрактов уже сейчас подписаны.

Иван Крупко, председатель Гомельского областного исполнительного комитета

В числе актуальных проектов – использование катализаторов Ишимбайского химического завода на нефтеперерабатывающем предприятии в городе Мозырь.

Мы подготовили выверенное и содержательное соглашение, которое определит векторы нашего сотрудничества. Этот документ планируем подписать на предстоящем X Форуме регионов России и Беларуси, который пройдёт в Уфе летом 2023 года. То, что не производится у нас, брать у них, что не производится у них, мы готовы давать нашим товарищам.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В Гомельской области работает одно из крупнейших швейных предприятий. Компания «Коминтерн» специализируется на выпуске классической мужской одежды. В день здесь выпускают в среднем 900 комплектов. Для башкирской делегации организовали спецпоказ мужской и женской коллекций. Радий Хабиров предложил наращивать поставки в Башкортостан, а также обсудил вариант пошива школьной формы для учащихся.

Мне всегда хотелось, чтобы у нас была возможность одеваться в свое. Необязательно итальянское и так далее. Тем более сейчас довольно недружественно все. Кстати, я тут общался со многими чиновниками, они одеты в свои костюмы и с удовольствием их носят.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В рамках деловой поездки не обошлось и без культурной программы. Радий Хабиров посетил Гомельский дворцово-парковый ансамбль и оставил свой автограф в Книге почётных гостей, отметив, что и здесь почерпнул несколько идей, которые, возможно, воплотятся в жизнь при благоустройстве башкирских общественных пространств. Ну а в заключение визита Глава Башкортостан возложил цветы к мемориалу детям-жертвам Великой Отечественной войны. Памятник находится на территории одного из крупнейших детских донорских концлагерей.

Здесь, на территории Беларуси, очень много памятников и объектов, связанных со страшными жертвами Великой Отечественной войны. В деревне Красный берег был детский концентрационный лагерь. Это уму непостижимо. Целью этого лагеря было содержание детей, которые сдавали кровь для солдат вермахта. Мне кажется, что нам всем полезно это вспомнить и задуматься.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Между Белоруссией и Башкортостаном большой экономический интерес. И нынешний трехдневный визит башкирской делегации – подкрепление серьезной дружбы, итоги которой будут подведены на Форуме регионов России и Беларуси. Мероприятие состоится в Уфе этим летом.

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