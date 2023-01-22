Стратегический партнер: итоги визита делегации Башкортостана в Беларусь

Экономика Беларуси во многом связана с сельским хозяйством и смежными отраслями промышленности. В первый день визита башкирская делегация побывала на одном из крупнейших предприятий региона. В холдинг АМКОДОР входит 22 завода. Все они взаимодополняют друг друга. Например, на этом Радию Хабирову показали процесс изготовления пластиковых деталей для тракторной и дорожно-строительной техники. На соседней площадке производят резинотехнические изделия. Впрочем, особый интерес для Башкортостана представляет завод по изготовлению зерноочистительного оборудования. Ведь именно такое же предприятие сейчас строится в Башкортостане.