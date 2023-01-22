Список героев Башкортостана пополнили еще две фамилии

Республика на этой неделе проводила в последний путь бойца СВО Фаниса Хусаинова. Уроженец Татышлинского района прославился тем, что угнал вражеский БТР, а позже вывез на нем раненого командира, получив прозвище Безбашенный. А вот уроженцу Альшеевского района, старшине Алмазу Сафину, указом Президента посмертно присвоено высокое звание Героя России. О людях, которые отдали свои жизни, выполняя поставленные задачи, – в нашем сюжете.

На площади у районного дворца культуры в селе Верхние Татышлы собрались сотни людей. Здесь и те, кто лично знал Фаниса Хусаинова, и просто пришедшие отдать дань уважения отважному земляку. Ведь именно смелые поступки прославили 24-летнего уроженца Башкортостана на всю страну. Проститься с молодым бойцом, который стал уже народным героем, приехал и Глава Башкортостана.

Фанис Хусаинов одним из первых записался в добровольцы, воевал, был ранен, воевал очень дерзко. Мы о его подвигах знаем и всегда будем помнить. К сожалению, как это бывает в тяжелых сражениях, он погиб. Уважаемая Фарида Магдановна, вы воспитали очень хорошего сына, настоящего патриота и воина. Я твердо обещаю, что мы о нем будем помнить и оставим его в наших сердцах, чтобы молодые мальчишки воспитывались на его примерах. У него был очень непростой путь, но он настоящий герой. Я прошу администрацию района принять меры по увековечению памяти Фаниса Хусаинова. Спи спокойно, герой, вечная тебе слава.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Список героев Башкортостана пополнили еще две фамилии

За мужество и самоотверженность Радий Хабиров посмертно наградил воина орденом генерала Шаймуратова, который передал матери погибшего. Фанис Хусаинов родился в селе Новокайпаново Татышлинского района. С 2016 по 2017 год проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил. 26 июня прошлого года Фанис уехал добровольцем на специальную военную операцию. Осенью получил ранение, а подлечившись, вновь вернулся в зону СВО.

Его знала практически вся войсковая часть в зоне СВО, и всегда говорили: «Вот ваш земляк угнал БТР вражеский, забрал в плен, взял языка, помог генералу». И о нем отзывы только хорошие, и мы действительно гордимся своим земляком.

Хамза Хафизов, полковой имам в зоне СВО

За неоднократно проявленную отвагу и безмерную целеустремлённость Фаниса прозвали Безбашенным. Известность на всю страну наш земляк получил после спецзадания по взятию языка, то есть пленного, владеющего секретной информацией. Находясь в разведке, Фанис Хусаинов уничтожил двух противников, одного взял в плен. На свою военную базу боец вместе с ценным информатором вернулся на угнанном у противника бронетранспортёре. А позже на этом же БТР Фанис совершил еще один подвиг: во время боя из-под огня вывез раненного генерал-майора.

Пенальти

Очень жаль пацана. Хороший, очень хороший был, душевный. Никогда ни в чем не отказывал. В любое время, день ли, ночь, скажешь: «Фанис-улым, давай, надо». Прилетел, прибежал, всегда помогал, всегда выручал.

Фанус Хусаинов, родной дядя Фаниса Хусаинова

Всегда готовый прийти на помощь – таким он был дома, таким его запомнили и боевые товарищи. Активным и неравнодушным в свои 24 года Фанис был и тогда, когда дело касалось родного района.

Он помогал и своей родной деревне. В эти непростые времена стал одним из символов высокого боевого духа и патриотизма для всех наших земляков. Он был моим советником по взаимодействию с военнослужащими из Татышлинского района, через него мы решали многие вопросы с нашими земляками на СВО, то есть он не только выполнял свой воинский долг, но и помогал татышлинцам. В этом он был весь, настоящий патриот района, республики и нашей страны.

Фанур Шайхисламов, глава администрации Татышлинского района

Настоящим патриотом был и военнослужащий Алмаз Сафин из Альшеевского района. На этой неделе ему присвоили звание Героя России посмертно. Наш земляк участвовал в специальной военной операции с сентября прошлого года. 14 января во время боев на Красно-Лиманском направлении противник попытался прорвать оборону. Позиции на предполагаемом участке основного удара врага удерживал парашютно-десантный взвод под командованием старшины Сафина. В том бою Алмаз получил тяжёлые осколочные ранения, но продолжил выполнять поставленные задачи.

Фото №2 - Список героев Башкортостана пополнили еще две фамилии

Человек очень был подготовленный, морально, видимо, очень готов был к этим делам, и по-другому, я думаю, он поступить не мог.

Вадим Яблонский, военный комиссар Альшеевского района

Всегда помогал, учителям помогал, друзьям, всегда приходил на выручку, то есть всегда готов был подставить свое плечо. Он был достойным человеком нашей земли, башкирской земли, он защитник, мы гордимся им.

Ильвера Идиятуллина, классный руководитель Алмаза Сафина

Под командованием старшины были уничтожены танк, две бронемашины и до 50 противников. Сам Алмаз Сафин получил в бою несовместимые с жизнью ранения. Ему было 37 лет. У военнослужащего остались жена и трое детей. Похоронят Героя России на Родине в Альшеевском районе, память о нём будет увековечена.

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