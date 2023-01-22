Список героев Башкортостана пополнили еще две фамилии

Республика на этой неделе проводила в последний путь бойца СВО Фаниса Хусаинова. Уроженец Татышлинского района прославился тем, что угнал вражеский БТР, а позже вывез на нем раненого командира, получив прозвище Безбашенный. А вот уроженцу Альшеевского района, старшине Алмазу Сафину, указом Президента посмертно присвоено высокое звание Героя России. О людях, которые отдали свои жизни, выполняя поставленные задачи, – в нашем сюжете.
На площади у районного дворца культуры в селе Верхние Татышлы собрались сотни людей. Здесь и те, кто лично знал Фаниса Хусаинова, и просто пришедшие отдать дань уважения отважному земляку. Ведь именно смелые поступки прославили 24-летнего уроженца Башкортостана на всю страну. Проститься с молодым бойцом, который стал уже народным героем, приехал и Глава Башкортостана.
За мужество и самоотверженность Радий Хабиров посмертно наградил воина орденом генерала Шаймуратова, который передал матери погибшего. Фанис Хусаинов родился в селе Новокайпаново Татышлинского района. С 2016 по 2017 год проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил. 26 июня прошлого года Фанис уехал добровольцем на специальную военную операцию. Осенью получил ранение, а подлечившись, вновь вернулся в зону СВО.
За неоднократно проявленную отвагу и безмерную целеустремлённость Фаниса прозвали Безбашенным. Известность на всю страну наш земляк получил после спецзадания по взятию языка, то есть пленного, владеющего секретной информацией. Находясь в разведке, Фанис Хусаинов уничтожил двух противников, одного взял в плен. На свою военную базу боец вместе с ценным информатором вернулся на угнанном у противника бронетранспортёре. А позже на этом же БТР Фанис совершил еще один подвиг: во время боя из-под огня вывез раненного генерал-майора.
Всегда готовый прийти на помощь – таким он был дома, таким его запомнили и боевые товарищи. Активным и неравнодушным в свои 24 года Фанис был и тогда, когда дело касалось родного района.
Настоящим патриотом был и военнослужащий Алмаз Сафин из Альшеевского района. На этой неделе ему присвоили звание Героя России посмертно. Наш земляк участвовал в специальной военной операции с сентября прошлого года. 14 января во время боев на Красно-Лиманском направлении противник попытался прорвать оборону. Позиции на предполагаемом участке основного удара врага удерживал парашютно-десантный взвод под командованием старшины Сафина. В том бою Алмаз получил тяжёлые осколочные ранения, но продолжил выполнять поставленные задачи.
Под командованием старшины были уничтожены танк, две бронемашины и до 50 противников. Сам Алмаз Сафин получил в бою несовместимые с жизнью ранения. Ему было 37 лет. У военнослужащего остались жена и трое детей. Похоронят Героя России на Родине в Альшеевском районе, память о нём будет увековечена.