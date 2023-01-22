Следком Башкирии организовал проверку по факту нападения на девочку в подъезде

В пятницу, 20 января, в одном из жилых домов неизвестный мужчина напал на 10-летнюю девочку. По данному факту Следственный комитет проводит проверку.

Девочка заходила домой, когда прямо в дверях на нее набросился незнакомец. Девочку успели спасти соседи, стоявшие в этот момент в лифте и ждавшие отправления на свой этаж. Они услышали крики, вышли и спугнули злоумышленника.