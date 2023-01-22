В Уфе семейная пара получила ожоги из-за взорвавшегося газового баллончика

Двое жителей Уфы пострадали во время празднования дня рождения. Об этом сообщает МЧС по Башкирии.

Происшествие случилось 21 января, когда 48-летняя местная жительница зажгла свечи на торте. После этого женщина выкинула свечи в коробку, которая сразу загорелась.