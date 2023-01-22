Из Башкортостана в Донбасс прибыл 17-й гуманитарный конвой для военнослужащих

На этот раз спецсредства, внедорожники, продукты питания и посылки от родных привезли бойцам третьего добровольческого батальона имени Салавата Юлаева и мобилизованным. Поддержку оказали также медикам, которые находятся в служебной командировке в Луганской Народной Республике. Съемочная группа телеканала БСТ не только увидела, как встречали гумконвой, но и пообщалась с башкирскими бойцами.
Десятый по счёту медицинский десант приступил к своей работе на Донбассе. И, по словам врачей, у них возникали сложности с доставкой по бездорожью медикаментов или выездами на дом в сельскую местность. Попросили помощи у своих. Долго ждать не пришлось.
17-й гуманитарный конвой для военнослужащих из Башкортостана, сформированный по поручению главы республики Радия Хабирова, стал самым большим. В общей сложности 34 автомобиля, в том числе 11 многотонных фур. Груз собирали жители всего региона. Своим бойцам его привезли главы районных администраций и представители муниципалитетов. Из Дуванского района военнослужащим батальона имени Салавата Юлаева передали вездеход для выполнения поставленных боевых задач. Бойцы уже оценили машину, узнали ее характеристики. А в бардачке нашли самый ценный груз – письма от детей.
Вице-премьер правительства Ирек Сагитов привез юлаевцам не только гуманитарный груз, спецсредства и автомобили. Государственными наградами поощрены отличившиеся бойцы батальона.
Далее гуманитарный конвой выдвинулся в месторасположение мобилизованных из Башкортостана. Помимо внедорожников, продуктов питания, воды, командование попросило у республики компьютеры и спецсредства.
В состав гуманитарной помощи мобилизованным из Башкортостана также вошла и оргтехника: принтеры, ноутбуки, а также квадрокоптеры разного вида, которые необходимы для выявления огневых позиций врага.
По поручению Радия Хабирова решение всех вопросов бойцов добровольческих батальонов и мобилизованных из республики возложено на первого вице-премьера башкирского правительства Азата Бадранова, который в прошлом году ушёл добровольцем в зону проведения специальной военной операции.
Такая работа позволяет военнослужащим выполнять поставленные перед ними задачи, не переживая о тех, кого они защищают здесь, на Донбассе.