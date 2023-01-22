Из Башкортостана в Донбасс прибыл 17-й гуманитарный конвой для военнослужащих

На этот раз спецсредства, внедорожники, продукты питания и посылки от родных привезли бойцам третьего добровольческого батальона имени Салавата Юлаева и мобилизованным. Поддержку оказали также медикам, которые находятся в служебной командировке в Луганской Народной Республике. Съемочная группа телеканала БСТ не только увидела, как встречали гумконвой, но и пообщалась с башкирскими бойцами.

Десятый по счёту медицинский десант приступил к своей работе на Донбассе. И, по словам врачей, у них возникали сложности с доставкой по бездорожью медикаментов или выездами на дом в сельскую местность. Попросили помощи у своих. Долго ждать не пришлось.

Спасибо Радию Хабирову за эту заботу. У нас всё есть, что надо – просим, нам привозят, лекарства и оборудование есть. Азат Ахмадиев, врач-хирург РКБ им. Куватова, руководитель 10-й выездной медицинской бригады

17-й гуманитарный конвой для военнослужащих из Башкортостана, сформированный по поручению главы республики Радия Хабирова, стал самым большим. В общей сложности 34 автомобиля, в том числе 11 многотонных фур. Груз собирали жители всего региона. Своим бойцам его привезли главы районных администраций и представители муниципалитетов. Из Дуванского района военнослужащим батальона имени Салавата Юлаева передали вездеход для выполнения поставленных боевых задач. Бойцы уже оценили машину, узнали ее характеристики. А в бардачке нашли самый ценный груз – письма от детей.

Чтобы дома не переживали, все вопросы мы решим. Глава республики держит на контроле, поэтому никаких ваших переживаний быть не должно. Мы всегда на связи, все вопросы решим. Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

Любая работа должна быть системной. Смотрите вперед на месяц, сообщайте, что может понадобиться. Искандер Ахметвалеев, заместитель руководителя администрации Главы Республики Башкортостан

Вице-премьер правительства Ирек Сагитов привез юлаевцам не только гуманитарный груз, спецсредства и автомобили. Государственными наградами поощрены отличившиеся бойцы батальона.

Привезли всё необходимое, очень активно в районе идёт сбор гумпомощи. Зухра Гордиенко, глава администрации Кигинского района

Спасибо родным, привет жене и сыну. У него сегодня день рождения, поздравляю, жди меня, будь как я. Позывной «Стажёр»

Всем необходимым обеспечен батальон, всё, что нужно, присылают. Спасибо Радию Хабирову и нашим родным. Позывной «Хаффтар»

Наше подразделение на голову выше остальных, мы этим гордимся, спасибо, республика. Артур Юмагужин, советник Главы Республики Башкортостан по взаимодействию с войсками Национальной гвардии России

Далее гуманитарный конвой выдвинулся в месторасположение мобилизованных из Башкортостана. Помимо внедорожников, продуктов питания, воды, командование попросило у республики компьютеры и спецсредства.

В состав гуманитарной помощи мобилизованным из Башкортостана также вошла и оргтехника: принтеры, ноутбуки, а также квадрокоптеры разного вида, которые необходимы для выявления огневых позиций врага.

У нас тут более 2000 мобилизованных из Башкортостана разных национальностей. Глава республики с нами на постоянной связи, звонит, спрашивает, что нам нужно, поздравляет со всеми праздниками. Эдуард Хайбрахманов, командир полка

По поручению Радия Хабирова решение всех вопросов бойцов добровольческих батальонов и мобилизованных из республики возложено на первого вице-премьера башкирского правительства Азата Бадранова, который в прошлом году ушёл добровольцем в зону проведения специальной военной операции.

По позициям ездим, встречаемся с бойцами, спрашиваем, что надо. Привозим всё, что нужно. Может, дома какие-то социально-бытовые вопросы нужно решить. Всё это делается, поручения Радия Хабирова выполняются. Азат Бадранов, первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан