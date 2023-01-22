Радий Хабиров обсудил с управленческой командой подготовку к 450-летию Уфы

Уфу ждет тотальная перезагрузка. Такую задачу на неделе поставил Радий Хабиров на встрече с депутатами Городского совета, руководством города и лидерами общественных мнений. Основная тема совещания – предстоящий юбилей столицы и подготовка к нему. Уфа должна стать городом XXI века, комфортным для проживания каждого. Достигаться это будет как за счет избавления от хронических проблем, так и за счет прорывного развития.

Мощь, сила, сердце и интеллект Башкортостана – Уфа задает тренды, которые формируют курс развития региона. И задача, которая стоит перед управленческой командой столицы, – сделать ее одной из лучших в стране. Встреча главы республики с депутатами Горсовета и общественниками прошла в режиме разговора – рабочего и предметного. На повестке – юбилей столицы. 450-летие Уфы развернется с федеральным размахом.

Это накладывает и честь, это и ответственность, поэтому нам предстоит вместе сделать непростую работу. Мы должны почистить все «хронические болячки», которые есть в Уфе. Все не получится, будем лечить десятилетиями. Некоторые запущены. Но навести в столице порядок мы с вами можем.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Водоснабжение, отопление, снежные коллапсы в столице – проблемы, заработавшие статус больших «болячек». Преображение города-миллионника невозможно без генеральной уборки. Провести ее – одна из главных задач, которую поставил глава республики. Вторая – сделать Уфу городом XXI века.

Фото №1 - Радий Хабиров обсудил с управленческой командой подготовку к 450-летию Уфы

Мы должны вместе задуматься, и мы это делаем. Продолжить надо реализацию проектов, которые Уфу делают городом XXI века. С новой инфраструктурой, новыми объектами, с новой социалкой, интересными решениями. С новым событийным рядом. Очень важно подумать о стратегическом развитии Уфы.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

До конца следующего года необходимо решить проблемы дольщиков. При этом глава республики обозначил, что снижать темпы строительства нельзя. Наоборот, их нужно наращивать. Задача на перспективу – 4 миллиона квадратных метров жилья в республике ежегодно. И большой потенциал для девелоперов в этой части – еще только разрастающееся Забелье. Необходимо отойти от точечных застроек и подойти к вопросу комплексно.

Уфимская волна

Поставьте там новый город, назовите Башкиргород, IT-город. Продумайте, как производственные площадки там будут размещаться. Чтобы человек там жил, работал, детей водил в школу. Занимался спортом, ходил в театр и кино. Вам нельзя убивать территорию Забелья.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Дорожная инфраструктура – драйвер развития столицы. Радий Хабиров поставил задачу синхронизировать расширение территорий, возведение социальных и спортивных объектов с развитием транспортной сети. К юбилею города финиширует один из самых масштабных проектов Приволжья – Восточный выезд. До 2024 года завершится и возведение транспортного каркаса Уфы со стороны Южных ворот.

Очень важно – это строительство инфраструктурного объекта «Южные ворота», развязки Пугачева, Рыленко. В рамках развития новых территорий – Зинино, Нагаево, Иглинский район. Для скоростного проезда комплекс этих сооружений позволит выполнять развязку на разных уровнях.

Василий Чекуров, генеральный директор АО «Уралмостострой»

На встрече с активом города глава республики поручил разработать целую программу развития посёлков-спутников. Населенные пункты вокруг столицы строились без единой концепции. В конечном счете это привело к накоплению типовых проблем: это и транспортная доступность, и снабжение водой и электричеством. Радий Хабиров поручил руководству столицы и профильным ведомствам разработать специальную программу с указанием необходимых средств, сроков исполнения и ответственных. Республика в свою очередь готова финансово поддержать реализацию этой программы.

Тот, кто в Кировском районе живет, рядом с Домом Республики, и тот, кто в Елкибаево, Чесноковке живет, – это ваши жители. Вам имело бы смысл отдельную программу посмотреть. Иначе плохо будет, и люди будут обижаться, надо этим заниматься.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Поддержка подрастающего поколения – еще одна точка роста города. В столице появится Научно-образовательный центр мирового уровня. Межвузовский кампус на 5 тысяч мест будет представлять собой кластерную модель. Студенты в стенах НОЦ смогут учиться, разрабатывать инновации, жить и отдыхать.

Уфа – один из молодых городов в стране. Радий Фаритович и сегодня, и в целом поставил задачу осмыслить этот момент. У нас строится НОЦ, запланирован ряд инфраструктурных проектов, которые позволят нам сделать так, чтобы молодежь не уезжала из РБ и Уфы. Более того, чтобы молодежь из других регионов стремилась к нам.

Оскар Лютов, председатель постоянной комиссии по молодёжной политике и спорту совета г. Уфы

Предстоящий юбилей Уфы – событие не только для горожан, но и каждого, кто живет в республике. Ведь столица – драйвер, ориентир и пример для всего Башкортостана.

Ценно и важно, чтобы эти мероприятия создавались, придумывались с участием жителей, чтобы каждый почувствовал свою причастность. Это возможность еще больше гордиться нашим городом. Рассказывать друзьям и родственникам из других городов.

Елена Засорина, руководитель Фонда социального, культурного и экономического развития г. Уфы

Празднование юбилея растянется на целый год. Но и после этого масштабные проекты не остановятся. Стать городом XXI века – задача крайне амбициозная. Старт дан, поддержка главы региона получена, впереди большая совместная работа.

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