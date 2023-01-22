Радий Хабиров обсудил с управленческой командой подготовку к 450-летию Уфы

Уфу ждет тотальная перезагрузка. Такую задачу на неделе поставил Радий Хабиров на встрече с депутатами Городского совета, руководством города и лидерами общественных мнений. Основная тема совещания – предстоящий юбилей столицы и подготовка к нему. Уфа должна стать городом XXI века, комфортным для проживания каждого. Достигаться это будет как за счет избавления от хронических проблем, так и за счет прорывного развития.
Мощь, сила, сердце и интеллект Башкортостана – Уфа задает тренды, которые формируют курс развития региона. И задача, которая стоит перед управленческой командой столицы, – сделать ее одной из лучших в стране. Встреча главы республики с депутатами Горсовета и общественниками прошла в режиме разговора – рабочего и предметного. На повестке – юбилей столицы. 450-летие Уфы развернется с федеральным размахом.
Водоснабжение, отопление, снежные коллапсы в столице – проблемы, заработавшие статус больших «болячек». Преображение города-миллионника невозможно без генеральной уборки. Провести ее – одна из главных задач, которую поставил глава республики. Вторая – сделать Уфу городом XXI века.
До конца следующего года необходимо решить проблемы дольщиков. При этом глава республики обозначил, что снижать темпы строительства нельзя. Наоборот, их нужно наращивать. Задача на перспективу – 4 миллиона квадратных метров жилья в республике ежегодно. И большой потенциал для девелоперов в этой части – еще только разрастающееся Забелье. Необходимо отойти от точечных застроек и подойти к вопросу комплексно.
Дорожная инфраструктура – драйвер развития столицы. Радий Хабиров поставил задачу синхронизировать расширение территорий, возведение социальных и спортивных объектов с развитием транспортной сети. К юбилею города финиширует один из самых масштабных проектов Приволжья – Восточный выезд. До 2024 года завершится и возведение транспортного каркаса Уфы со стороны Южных ворот.
На встрече с активом города глава республики поручил разработать целую программу развития посёлков-спутников. Населенные пункты вокруг столицы строились без единой концепции. В конечном счете это привело к накоплению типовых проблем: это и транспортная доступность, и снабжение водой и электричеством. Радий Хабиров поручил руководству столицы и профильным ведомствам разработать специальную программу с указанием необходимых средств, сроков исполнения и ответственных. Республика в свою очередь готова финансово поддержать реализацию этой программы.
Поддержка подрастающего поколения – еще одна точка роста города. В столице появится Научно-образовательный центр мирового уровня. Межвузовский кампус на 5 тысяч мест будет представлять собой кластерную модель. Студенты в стенах НОЦ смогут учиться, разрабатывать инновации, жить и отдыхать.
Предстоящий юбилей Уфы – событие не только для горожан, но и каждого, кто живет в республике. Ведь столица – драйвер, ориентир и пример для всего Башкортостана.
Празднование юбилея растянется на целый год. Но и после этого масштабные проекты не остановятся. Стать городом XXI века – задача крайне амбициозная. Старт дан, поддержка главы региона получена, впереди большая совместная работа.