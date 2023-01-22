Радий Хабиров обсудил с управленческой командой подготовку к 450-летию Уфы

Уфа – один из молодых городов в стране. Радий Фаритович и сегодня, и в целом поставил задачу осмыслить этот момент. У нас строится НОЦ, запланирован ряд инфраструктурных проектов, которые позволят нам сделать так, чтобы молодежь не уезжала из РБ и Уфы. Более того, чтобы молодежь из других регионов стремилась к нам.

Оскар Лютов, председатель постоянной комиссии по молодёжной политике и спорту совета г. Уфы