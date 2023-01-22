В Башкирии состоялось официальное открытие Года педагога и наставника

Все начинается с учителя. В Башкортостане состоялось официальное открытие Года педагога и наставника. Указ о его проведении годом ранее подписал Владимир Путин. Основная цель – подчеркнуть особый вклад людей, которые работают в этой сфере. Ведь педагог – проводник не только в мир знаний, но и во взрослую жизнь. У каждого из нас есть те, кто сыграл большую роль в нашем становлении как личности и как профессионала.

Не родитель и не учитель, а взрослый друг, с которым можно говорить обо всём на свете. Об учёбе, о картинах и о погоде за окном. Для девочки из детдома Радмила стала наставником два года назад. Теперь они вместе ходят в кино, гуляют и учат друг друга чему-то новому. Для Радмилы Наташа открыла мир творчества. Теперь прогулки по выставкам – их любимое занятие. Девушка признаётся: наставница сильно изменила её жизнь.

Но наставники нужны не только детям. Лариса Голубева стала второй мамой как для пациентов, так и для медсестёр инфекционной больницы. Новеньким она помогает освоить азы профессии, контролирует проведение манипуляций. Знакомит с коллективом, чтобы им было проще влиться в команду. Из-под ее крыла вылетело уже немало хороших специалистов.

Наступивший 2023-й стал Годом педагога и наставника. Указ об этом подписал Президент России Владимир Путин. Для республики же это станет логическим продолжением Года модернизации профессионального образования, достойных условий труда и трудовых династий, каковым был 2022.

Главная задача этого года – воздать должное уважение учителям и повысить интерес молодежи к педагогике. Ведь несмотря на все современные технологии в образовании, учитель для ребенка играет очень важную роль прежде всего как человек. Его задача – не просто передать знания. Он может направить, помочь и даже уберечь от опасностей окружающего мира. Стать настоящим наставником в начале жизненного пути.

А вот в Башгосфилармонии на этой неделе дали старт самому главному педагогическому конкурсу столицы. Проходит состязание учителей уже в 26-й раз. За победу поборются 63 участника, чтобы испытать свои знания и умения, доказав, что они соответствуют не только требованиям федерального стандарта, но и реалиям сегодняшнего дня. Ведь именно в их руках воспитание нового поколения.