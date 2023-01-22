99 купелей и 23 тысячи погрузившихся: как в Башкирии отпраздновали Крещение Господне

Люди приходят не только помолиться на литургии, на богослужении, но еще и набрать святой воды. Поэтому здесь бывают не только православные, а, бывает, и мусульмане приходят, и люди, совершенно неактивные в вере. Но, слава Богу, что они находят повод, чтобы зайти в храм, здесь немного переосмыслить собственную жизнь, прийти в себя, ощутить на себе действие исцеляющей благодати духа.

Роман Хабибуллин, протоиерей, настоятель Уфимского Крестовоздвиженского храма