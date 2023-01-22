99 купелей и 23 тысячи погрузившихся: как в Башкирии отпраздновали Крещение Господне

В ночь с 18 на 19 января верующие республики отметили один из главных православных праздников – Крещение Господне. В общей сложности в купель окунулись свыше 23 тысяч человек, что, однако, почти  на 10 тысяч меньше, чем в прошлом году.

В купаниях, кстати, принимали участие и вынужденные переселенцы из Донбасса. Особенностью можно назвать, пожалуй, и то, что не было традиционных крещенских морозов. В этот день по республике была достаточно теплая погода. Всего же  заготовили 99 оборудованных мест для купания, традиционно высокий наплыв был в селе Красноусольском.

Как обычно, во всех храмах прошли крестные ходы. На месте работали спасатели и медицинские работники. В Крещение, окунаясь в прорубь, одни верят, что смывают грехи, вторые испытывают себя, третьи же получают новые ощущения.

Фото №1 - 99 купелей и 23 тысячи погрузившихся: как в Башкирии отпраздновали Крещение Господне

Люди приходят не только помолиться на литургии, на богослужении, но еще и набрать святой воды. Поэтому здесь бывают не только православные, а, бывает, и мусульмане приходят, и люди, совершенно неактивные в вере. Но, слава Богу, что они находят повод, чтобы зайти в храм, здесь немного переосмыслить собственную жизнь, прийти в себя, ощутить на себе действие исцеляющей благодати духа.

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