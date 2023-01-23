В Уфе открылась фотовыставка «Два бабая»

Увидеть необычное в обыденном. В Национальном музее республики открылась выставка «Два бабая». Ее авторы – корифеи фотоискусства Раиф Бадыков и Вячеслав Стрижевский.

У каждого за плечами несчетное количество снимков, начиная с советской эпохи и заканчивая современностью. Многие из работ, представленных в экспозиции, видят свет впервые. На них запечатлены как уникальные моменты истории, герои своего времени, так и случайные эпизоды из жизни. Настоящие чувства и эмоции человека, красота и внушительная сила природы, спорт, социальные темы – мимо ярких и динамичных фотографий невозможно пройти, не задерживая взгляд.

Когда время проходит, каждая фотография созревает, она становится исторической вещью. Каждая фотография ценна. Любую фотографию покажи с прошлого века, Уфу, например, скажут: «Уфа разве такой была? Люди так одевались разве?». «Нет, не может быть»,– скажете вы. Раиф Бадыков, заслуженный работник культуры России

Вот два старика встретились, я на пенсии уже 23 года, а он лет пять. – Как живешь? – Да вот скучно. – Давай сделаем выставку! И вот два бабая сделали выставку. Вячеслав Стрижевский, заслуженный работник культуры России