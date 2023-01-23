В Уфе открылась фотовыставка «Два бабая»

Увидеть необычное в обыденном. В Национальном музее республики открылась выставка «Два бабая». Ее авторы – корифеи фотоискусства Раиф Бадыков и Вячеслав Стрижевский.
У каждого за плечами несчетное количество снимков, начиная с советской эпохи и заканчивая современностью. Многие из работ, представленных в экспозиции, видят свет впервые. На них запечатлены как уникальные моменты истории, герои своего времени, так и случайные эпизоды из жизни. Настоящие чувства и эмоции человека, красота и внушительная сила природы, спорт, социальные темы – мимо ярких и динамичных фотографий невозможно пройти, не задерживая взгляд.
Посмотреть на фотоснимки можно будет до 10 февраля. Поздравить фотохудожников пришли почетные гости, родные, коллеги и друзья. Все они отмечают, что каждый найдет для себя именно то, что затронет самые глубокие струны его души. Экспозицию кстати посетили и герои некоторых снимков.