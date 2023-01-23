В Уфе прошло первое этно-шоу кыл-кубыза «Дочь степей»

Залия Ганиатуллина не только музыкант-исполнитель, но и одна из тех, кто возродил и реконструировал древнюю прародительницу скрипки – кыл-кубыз, потерявший популярность среди башкирского народа к началу XX в. 20 лет на разных сценах, выступая во всем мире, артистка знакомила слушателей с этим музыкальным инструментом, который изготовлен из цельного куска березы, а его струны и смычок – из конского волоса.