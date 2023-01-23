В Башкирии 20-летний парень скрывал убийство

В Благовещенском районе перед судом предстанет 20-летний местный житель. Его обвинили в «заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления».
По версии следствия, в ноябре 2021 года к парню обратились его друзья. Они рассказали, что совершили убийство и попросили помочь в сокрытии трупа. Парень помог друзьям вывезти труп к реке и утопить его. Теперь молодой человек предстанет перед судом.
Отмечается, что соучастники убийства осуждены к 12 годам 6 месяцам и 8 годам 6 месяцам лишения свободы в колониях строгого и общего режимов.