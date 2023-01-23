Житель Башкирии перестал заботиться о детях после смерти супруги в ДТП

В Кушнаренковском районе сотрудники по опеке и попечительству обратились в суд с проблемой семьи.

Мать семейства погибла в дорожно-транспортном происшествии. После трагедии отец отстранился от воспитания детей. Мужчина перестал заботиться о физическом и моральном здоровье детей, об их благополучии. Отец семейства начал вести асоциальный образ жизни и злоупотреблять спиртными напитками.

Сейчас несовершеннолетние являются воспитанниками отделения социального приюта для детей и подростков в Чекмагушевском районе.