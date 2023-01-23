В Уфе неизвестный напал на 10-летнюю девочку в подъезде
В Уфе произошло нападение на ребёнка. В МВД региона рассказали подробности случившегося.
В полицию поздно вечером поступило сообщение о нападении на 10-летнюю девочку. Она заходила в подъезд жилого дома по улице Рыльского, когда на неё налетел неизвестный. К счастью, в этот момент из лифта вышли жильцы, которые спугнули нападавшего. По предварительной информации, мужчина пытался украсть телефон ребёнка.
Девочка не получила физических травм, однако сильно испугалась. По факту случившегося сразу началась проверка, злоумышленника нашли в короткие сроки. Произошедшее прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность нападавшего, которым оказался ранее судимый местный житель. В кратчайшие сроки он был задержан в микрорайоне Максимовка Калининского района Уфы и сознался в содеянном. В настоящее время фигурант заключен под стражу. Имеются основания полагать, что задержанный также может быть причастен к аналогичным противоправным деяниям, совершенным в тот же день на детской площадке в отношении двух девочек. По данным фактам следственными органами возбуждены уголовные дела, которые соединены в одно производство.