В Уфе неизвестный напал на 10-летнюю девочку в подъезде

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность нападавшего, которым оказался ранее судимый местный житель. В кратчайшие сроки он был задержан в микрорайоне Максимовка Калининского района Уфы и сознался в содеянном. В настоящее время фигурант заключен под стражу. Имеются основания полагать, что задержанный также может быть причастен к аналогичным противоправным деяниям, совершенным в тот же день на детской площадке в отношении двух девочек. По данным фактам следственными органами возбуждены уголовные дела, которые соединены в одно производство.

Ирина Волк, официальный представитель МВД России