В Башкирии открылась выставка чувашских фартуков

В селе Суук-Чишма Кармаскалинского района открыли выставку чувашских фартуков. Её организовала местная мастерица Светлана Матвеева. Она продолжает дело матери и знакомит с культурой, традициями и историей своего народа.
Выставка, где главный экспонат старинный чувашский фартук, открылась в селе Суук-Чишма. Её организовала Светлана Матвеева. Она продолжает дело своей мамы, Ольги Моисеевны, которая работала руководителем чувашского ансамбля «Шевле» и создавала костюмы.
В экспозиции представлено 15 уникальных работ, а также отреставрированные и современные модели традиционной одежды. Среди самых редких – наряд верховых чувашей. Их очень мало в республике. В основном эта этнографическая группа живет в селе Косяковка Стерлитамакского района.
В селе Суук-Чишма также есть мастерица, которой уже 80 лет. Татьяна Филипповна считает, что нужно с ранних лет знакомить детей с ремеслом. И, как пример, хранит у себя фартук, сшитый в первой половине 20 века.
Еще одна гостья – Серафима Сафронова. Фартук – оберег для женщины, чтобы "не сглазили", говорит она. Серафима Васильевна работает фельдшером уже 47 лет. Пришла рассказать детям о самотканых фартуках, передниках и костюмах.
В историко-культурном центре проводят мастер-классы по двусторонней вышивке. Здесь работают и бисером. Всем, что Светлана Матвеева умеет делать сама, она делиться с детьми и учит их создавать красоту на века.