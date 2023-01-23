В Башкирии открылась выставка чувашских фартуков

В селе Суук-Чишма Кармаскалинского района открыли выставку чувашских фартуков. Её организовала местная мастерица Светлана Матвеева. Она продолжает дело матери и знакомит с культурой, традициями и историей своего народа.

Выставка, где главный экспонат старинный чувашский фартук, открылась в селе Суук-Чишма. Её организовала Светлана Матвеева. Она продолжает дело своей мамы, Ольги Моисеевны, которая работала руководителем чувашского ансамбля «Шевле» и создавала костюмы.

В настоящее время многие коллективы, замечаем, что в сценических костюмах ходят. А вот у нас в коллективе, у нас в районе, кстати, тоже есть ансамбли народные, у всех тоже самотканые старинные костюмы. И фартуки, и головные уборы. Но головные уборы, конечно, уже делаем новые, потому что серебра такого, как раньше было, мы не можем уже найти. Светлана Матвеева, руководитель выставки, главный специалист Чувашского историко-культурного центра филиала Дома дружбы народов Башкортостана

В экспозиции представлено 15 уникальных работ, а также отреставрированные и современные модели традиционной одежды. Среди самых редких – наряд верховых чувашей. Их очень мало в республике. В основном эта этнографическая группа живет в селе Косяковка Стерлитамакского района.

Мне нравится, что тут сохранились национальные костюмы, религия наша, ну и традиция. Святослав Кузнецов, посетитель выставки

В селе Суук-Чишма также есть мастерица, которой уже 80 лет. Татьяна Филипповна считает, что нужно с ранних лет знакомить детей с ремеслом. И, как пример, хранит у себя фартук, сшитый в первой половине 20 века.

Вот это платье я сшила для внучки перед замужеством её. Это мой головной убор – первая работа, можно сказать. Так как я еще работала на производстве, не быстро делалось уж. Татьяна Захарова, мастерица

Выставка мне понравилась тем, что я узнала много всего нового, точнее о старых элементах узора чувашских. Можно сказать самый старый фартук, он 43 года. Это фартук Татьяны Филипповны. Сабрина Илларионова, посетительница выставки

Еще одна гостья – Серафима Сафронова. Фартук – оберег для женщины, чтобы "не сглазили", говорит она. Серафима Васильевна работает фельдшером уже 47 лет. Пришла рассказать детям о самотканых фартуках, передниках и костюмах.

Приносим, дети смотрят, знакомятся, вот узоры какие, когда, в каком году это ткали даже. Все рассказываем. Сабрина Илларионова, посетительница выставки