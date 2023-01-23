В Башкирии сотрудницу ОМВД подозревают в получении взятки

Управление ФСБ России по Республике Башкортостан разоблачило сотрудницу органов внутренних дел, получавшую взятки за совершение незаконных действий.
В период с 2018 по 2020 годы старший инспектор отдела по вопросам миграции ОМВД России по Кармаскалинскому району за денежное вознаграждение помогала незаконно встать на учёт иностранным гражданам.
«Руководством регионального министерства по данному факту назначено проведение служебной проверки. При подтверждении вины указанного лица, она понесет наказание в установленном законом порядке», – сообщили в пресс-службе ведомства.