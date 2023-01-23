В Башкирии прошел турнир по боевым единоборствам «Комбат»

В селе Аскарово состоялся открытый Республиканский турнир по боевым единоборствам «Комбат» памяти Героя России Тамерлана Ильгамова. В нем приняли участие спортсмены не старше 15 лет.

Отдельно подводили итоги в командном чемпионате среди спортивных клубов. Итоги подводили в разных возрастных и весовых категориях. По итогам боёв были определены победители и призёры до 9 и 11 лет в дисциплине сэйф-комбат, старше 12 лет – в дисциплине фри-комбат. Отдельно вручили призы за «Лучшую технику» и за «Волю к победе».