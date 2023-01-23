В Башкирии в 2022 году поддержали предпринимательство почти на 1 млрд рублей

Государство поддержало малый и средний бизнес в Башкирии в 2022 году почти на 1 миллиард рублей. Об этом рассказал министр предпринимательства и туризма Рустем Афзалов на оперативном совещании в правительстве республики.

В пандемию и из-за внешних санкций малый и средний бизнес в республике не потерпел крах, достигнув практически четверти валового регионального продукта и дал в консолидированный бюджет 14,8 млрд рублей налогов. Государство в этом сыграло важную роль, в том числе в рамках национального проекта.