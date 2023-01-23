В Башкортостане простились с Героем России Алмазом Сафиным

Уважаемые Гузель Ахметовна, Дарья Игоревна, родные и близкие, альшеевцы. Сегодня тысячи парней выполняют свой воинский долг, защищают нашу страну. Они проявляют мужество и героизм, идут ожесточенные сражения, к сожалению, есть потери. Всегда очень тяжело хоронить лучших сынов Башкортостана. Таким был и таким останется Алмаз Сафин. Когда читаешь о его подвиге, понимаешь, что это такое же поколение, как и то, которое защищало нашу страну в годы Великой Отечественной войны. Уважаемая Гузель Ахметовна, вы со своим супругом, покойным Минигали Мурзаевичем воспитали достойного сына, мы о нем будем помнить. Я прошу администрацию района представить предложения по увековечению его памяти. Уважаемая Дарья Игоревна, дети Алмаза, мы будем о вас заботиться. Пусть земля будет пухом, спи спокойно, Алмаз, и вечная тебе слава.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан