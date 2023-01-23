В Башкортостане простились с Героем России Алмазом Сафиным

В Альшеевском районе простились с Героем России, старшиной Алмазом Сафиным. Командир погиб на территории СВО. Будучи уже раненым, военнослужащий вместе со своим взводом продолжал вести оборонительный бой. Благодаря его грамотным действиям противник отступил. Алмаз Сафин погиб как настоящий защитник Отечества. В траурном митинге в селе Раевский принял участие глава республики. Радий Хабиров вручил маме военнослужащего орден имени Шаймуратова – награду посмертно боец получил за самоотверженность и мужество.
Зал дома культуры не вмещает всех желающих. Знакомые, друзья и просто жители села Раевский несут цветы герою нескончаемым потоком. Имя прославленного старшины Алмаза Сафина будет навсегда увековечено, прежде всего в памяти этих людей. Проститься с военнослужащим, погибшим при выполнении поставленных задач, приехал глава республики Радий Хабиров. Руководитель региона вручил маме героя орден имени Шаймуратова. Награду посмертно боец получил за самоотверженность и мужество.
Алмаз Сафин участвовал в специальной военной операции с сентября прошлого года. 14 января во время боев на Красно-Лиманском направлении противник попытался прорвать оборону. Позиции на предполагаемом участке основного удара врага удерживал парашютно-десантный взвод под командованием Алмаза Сафина. Командир даже после получения многочисленных осколочных ранений продолжил вести бой и выполнил поставленные задачи. Противник отступил, однако это стоило жизни старшины. Указом Президента страны Алмазу Сафину присвоено высшее звание Героя России посмертно.
Обычный мальчишка из сельской школы №2 – так говорят те, кто знал его лично. После срочной службы Алмаз Сафин по контракту остался в Новосибирском военном училище. Наставник для молодых солдат, пример для них. Командир уже был участником боевых действий в Сирийской республике. Алмаз Сафин никогда не сомневался в своем выборе. Дома мужественный воин был любящим супругом и заботливым отцом – у старшины остались трое детей: две дочери и сын.
С почестями Алмаза Сафина похоронили в селе Шафраново. Здесь находится братская могила ветеранов Великой Отечественной войны и Афганской кампании. Потомок мужественных предков обрел покой рядом с теми, кто так же, как и он, отдал жизнь, защищая интересы Родины.