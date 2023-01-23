Радий Хабиров встретился с родителями воинов, погибших в зоне проведения СВО

Сегодня в селе Раевский после траурного митинга Радий Хабиров  встретился с родителями воинов, погибших в зоне проведения СВО. Глава Башкортостана поблагодарил родных Айбулата Габдулманова, Руслана Халимова и Рустама Шевяхова за воспитание настоящих мужчин, защитников Отечества.

Сейчас главная задача, отметил Радий Хабиров, – окружить вниманием и заботой близких бойцов, отдавших жизнь при защите интересов страны. Родителям руководитель региона предложил пройти курс лечения и реабилитации в Республиканском кардиодиспансере.

У нас хороший кардиоцентр. Всех родителей я прошу туда прийти, недельки две полежать. Вдвоем, если хотите. Дайте мне знать, я сам позвоню. Это страшная трагедия.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Радий Хабиров встретился с родителями воинов, погибших в зоне проведения СВО

Родители бойцов поблагодарили руководство республики за поддержку. Помощь поступает и от земляков, жителей Альшеевского района. За мужество, героизм и самоотверженность Радий Хабиров вручил ордена Шаймуратова родным погибших солдат.

Он сказал: «Мам, эта война уже идет, и стране нужна сильная армия. Если у страны не будет сильной армии, этой страны не будет. Я не трус, я не побегу». Он не ушел и остался до конца.

Нурия Габдулманова, мама Айбулата Габдулманова
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