Сегодня в селе Раевский после траурного митинга Радий Хабиров встретился с родителями воинов, погибших в зоне проведения СВО. Глава Башкортостана поблагодарил родных Айбулата Габдулманова, Руслана Халимова и Рустама Шевяхова за воспитание настоящих мужчин, защитников Отечества.
Сейчас главная задача, отметил Радий Хабиров, – окружить вниманием и заботой близких бойцов, отдавших жизнь при защите интересов страны. Родителям руководитель региона предложил пройти курс лечения и реабилитации в Республиканском кардиодиспансере.
Родители бойцов поблагодарили руководство республики за поддержку. Помощь поступает и от земляков, жителей Альшеевского района. За мужество, героизм и самоотверженность Радий Хабиров вручил ордена Шаймуратова родным погибших солдат.