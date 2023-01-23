Радий Хабиров встретился с родителями воинов, погибших в зоне проведения СВО

Он сказал: «Мам, эта война уже идет, и стране нужна сильная армия. Если у страны не будет сильной армии, этой страны не будет. Я не трус, я не побегу». Он не ушел и остался до конца.

Нурия Габдулманова, мама Айбулата Габдулманова