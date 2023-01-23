Радий Хабиров подписал новый указ о выплатах бойцам добровольческих батальонов

Бойцы башкирских добровольческих батальонов будут получать по 200 тысяч рублей по истечении каждого полугодового периода службы. Об этом глава республики заявил на еженедельном оперативном совещании в правительстве. Указ о выплатах уже подписан. Помимо этого, чиновники обсудили тему обновления столичного электротранспорта, успехи в туризме и разработку микробеспилотников.

На сегодня у республики три добровольческих батальона, два из которых – Шаймуратова и Доставалова – были сформированы еще летом. При подписании контрактов все бойцы получали единовременную премию от республики в размере 200 тысяч рублей. Уже скоро военнослужащие начнут проходить полугодовой экватор с момента нахождения в зоне СВО. И к этому время власти решили повторить дополнительные выплаты.

Мы внимательно изучали эту историю, потому что кто-то подписывал контракт на 4 месяца, кто-то на 6 или на неопределенное время. Мы приняли решение, которое всех уравнивает. Если наш доброволец 180 дней отслужил на передовой, республика платит 200 тысяч. Отслужил еще 180 – 200 тысяч. Указ я подписал, прошу правительство быстро все это организовать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Помощь военнослужащим на передовой нужна как никогда. Ректор Университета науки и технологий сообщил о разработке микробеспилотников, которые смогут использоваться для разведки местности. По заявлению создателей, такой коптер будет на порядок дешевле зарубежных аналогов. Вадим Захаров также рассказал о том, как проходит процесс слияния УГАТУ и БашГУ.

Образовательный процесс не прерывался, ни один студент не почувствовал сложностей, связанных с реорганизацией. Со всеми сотрудниками БашГУ и УГАТУ были заключены дополнительные соглашения к действующим трудовым договорам с сохранением всех условий. С целью исключения дублирования функций в течение двух месяцев формировалась новая организационная структура Уфимского университета с интегрированной административно-управленческой частью, которая введена с 1 января текущего года. Вадим Захаров, и.о. ректора Уфимского университета науки и технологий

На прошлой неделе глава республики в ходе совета с активом Уфы дал ряд поручений, в том числе по оптимизации движения автобусов в поселки-спутники. Жители, например, жаловались на недостаточное количество транспорта и слишком большие интервалы между ними. Как доложили в Минтрансе, на наиболее проблемных маршрутах ситуацию изменили. Глава также поручил отработать вопрос организации теплых остановок в пригородах.

На совещании также подвели итоги визита башкирской делегации в Белоруссию. По одной из договоренностей, Минск должен поставить в Башкортостан около 70 трамваев. Обновлять планируют поэтапно, после реконструкции дорожной сети. Кроме того, весной в братскую республику начнут летать самолеты из Уфы. Как сказал Радий Хабиров, рейсы должны быть не менее двух раз в неделю. При этом нужно продумать туристические маршруты, в том числе организовывать экскурсии в Беларусь для школьников. Ряд поручений получили и ученые в вопросе разведения в Башкортостане зубров.

Нужно собрать ученых, специалистов по разведению, посмотреть, как это делается в Беларуси, провести переговоры, узнать, какая территория нужна, предоставить ее, продумать организационно-юридические вопросы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Необычные для региона животные – еще один способ развивать туризм. По итогам 2022 года Башкортостан вошел в группу лидеров национального туристического рейтинга, заняв 11-е место. Одна из задач – попасть в пятерку самых популярных направлений.

Мы надеемся, что этот год станет прорывным. В этом году предусмотрены и федеральные меры поддержки на гранты. Мы говорим о сумме более 336 млн, которые будут вноситься в рамках софинансирования, где на один проект будет направлено в пропорции 50 на 50. Рустем Афзалов, министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан