Руководитель Госжилстройнадзора принял участие в акции «Чиновник меняет профессию»

Руководитель Госкомитета республики по строительному и жилищному надзору превратился в теплотехника на один день. Артур Давлетшин принял участие в акции «Чиновник меняет профессию». Ее проводит региональный Минтруд.

Председатель комитета совершил обход по подвалам многоэтажек, осмотрел коммуникации теплоснабжающей системы. Артур Давлетшин отметил, что даже в ведомстве принимать на работу инспекторов стараются тех людей, которые имеют опыт работы в ЖКХ или на производстве.

За время проведения акции в ней приняли участие более 20 руководителей различных министерств и ведомств республики, а также депутаты Госсобрания. Акцией «Чиновник меняет профессию» заинтересовались и другие регионы страны. В планах регионального Минтруда также распространить ее и на муниципалитеты республики, чтобы руководители администраций городов и районов на местах участвовали в популяризации востребованных на рынке труда профессий, чтобы развеять устаревшие стереотипы о многих специальностях.