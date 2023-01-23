В Уфе ансамбль им. Гаскарова представил премьеру спектакля «Урал и Шульген»

Эпос на языке тела. Ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова представил премьеру музыкально-хореографического спектакля «Урал и Шульген». Уникальный проект по мотивам башкирского народного эпоса «Урал-батыр» посвящен Году культурного наследия народов России. Основные образы в произведении актёры раскрывали не только через красочные костюмы, но и высоким уровнем хореографии.

Вся глубина образов без единого слова – только движения. Гаскаровцы смогли выйти за рамки обычного представления о подобных постановках. Спектакль по мотивам народного эпоса «Урал-батыр» артисты ансамбля решили станцевать.

В новой постановке представлено всё богатство и многообразие культуры башкирского народа – лирические, виртуозные и яркие номера. О подвигах легендарного Урал-батыра и злодеяниях его брата Шульгена, переметнувшегося на сторону темных сил, гаскаровцы рассказывают языком тела. Образы древнего эпоса сошлись в схватке добра и зла.

Над проектом солисты ансамбля имени Файзи Гаскарова работали почти полгода. Изнуряющие репетиции, подготовка костюмов, но главное – примерка нового амплуа. Другую роль пришлось примерить и режиссёру театра. Перевести эпос «Урал-батыр» на язык хореографии решила Ямиля Бикбаева. Вместе с ней танцоры ансамбля смогли миновать барьеры привычного восприятия и безмолвно обратиться к мыслям и чувствам зрителей.