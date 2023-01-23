Мотогонщики Башкирии стали триумфаторами домашнего этапа личного чемпионата России

Все реально, и с Никитой, и с Игорем Кононовым можно бороться. Конкретного я не выделю. Потому что это технический вид спорта, всякое может быть, все в равных условиях. Тут больше везение.

Динар Валеев, чемпион мира по мотогонкам на льду – 2021