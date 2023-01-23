Мотогонщики Башкирии стали триумфаторами домашнего этапа личного чемпионата России

Башкирские спортсмены стали триумфаторами домашнего этапа личного чемпионата России по мотогонкам на льду. Никита Богданов по итогам двух соревновательных дней занял первое место, а его товарищ по команде Динар Валеев стал вторым.
Уфимец Никита Богданов в этом сезоне выступает выше всяких похвал. Несмотря на юный возраст, представитель Центра технических видов спорта имени Габдрахмана Кадырова просто доминирует на льду. Богданов выигрывает все старты, в которых принимает участие. Вот и домашний финал личного чемпионата России прошел под знаком его превосходства. За два дня он не смог выиграть лишь один из 10 заездов и уверенно завоевал первое место.
На родном стадионе «Строитель» уфимским мотогонщикам выступать всегда особенно ответственно. Серьезные старты традиционно собирают многотысячные трибуны болельщиков. Для них нынешние успехи Никиты Богданова – продолжение победных традиций Габдрахмана Кадырова и Николая Красникова.
Главный соперник Никиты Богданова в текущем чемпионате – одноклубник Динар Валеев. Чемпион мира позапрошлого сезона уступил товарищу по команде два балла. За третью позицию развернулась борьба между тольяттинцами Игорем Кононовым и Даниилом Ивановым. В дополнительном заезде Кононов вырвал победу. После трех финалов, или шести этапов, у Никиты Богданова 84 очка. По пять ему уступают Динар Валеев и Игорь Кононов. Еще один гонщик из Уфы Василий Несытых сохранил за собой седьмое место.
Следующий, четвертый финал личного чемпионата страны состоится в Вятских Полянах 4-5 февраля, а заключительный – еще через неделю в Красногорске. В Уфе в следующий раз лучших мотогонщиков страны увидят в следующем месяце. 18 и 19 февраля в столице республики пройдет третий финал командного чемпионата России.