Мотогонщики Башкирии стали триумфаторами домашнего этапа личного чемпионата России

Башкирские спортсмены стали триумфаторами домашнего этапа личного чемпионата России по мотогонкам на льду. Никита Богданов по итогам двух соревновательных дней занял первое место, а его товарищ по команде Динар Валеев стал вторым.

Уфимец Никита Богданов в этом сезоне выступает выше всяких похвал. Несмотря на юный возраст, представитель Центра технических видов спорта имени Габдрахмана Кадырова просто доминирует на льду. Богданов выигрывает все старты, в которых принимает участие. Вот и домашний финал личного чемпионата России прошел под знаком его превосходства. За два дня он не смог выиграть лишь один из 10 заездов и уверенно завоевал первое место.

Идеально никогда ничего не бывает. Есть моменты, над которыми нужно работать, которые не получались вчера, не получались сегодня по каким-то причинам, известным только мне. Нужно стараться, работать на каждой гонке, чтобы быть все лучше.

Никита Богданов, лидер чемпионата России по мотогонкам на льду
Фото №1 - Мотогонщики Башкирии стали триумфаторами домашнего этапа личного чемпионата России

На родном стадионе «Строитель» уфимским мотогонщикам выступать всегда особенно ответственно. Серьезные старты традиционно собирают многотысячные трибуны болельщиков. Для них нынешние успехи Никиты Богданова – продолжение победных традиций Габдрахмана Кадырова и Николая Красникова.

Никита Богданов в этом году выступает практически на голову выше других спортсменов. Это совсем другое мышление, другие скорости. Даже проигрывая старт, он отбирает позиции. За два дня соревнований он проиграл одно очко по чистому льду, когда тяжело совершить обгон с равным по силе спортсменом.

Николай Красников, председатель правления Центра технических видов спорта им. Г. Кадырова

Главный соперник Никиты Богданова в текущем чемпионате – одноклубник Динар Валеев. Чемпион мира позапрошлого сезона уступил товарищу по команде два балла. За третью позицию развернулась борьба между тольяттинцами Игорем Кононовым и Даниилом Ивановым. В дополнительном заезде Кононов вырвал победу. После трех финалов, или шести этапов, у Никиты Богданова 84 очка. По пять ему уступают Динар Валеев и Игорь Кононов. Еще один гонщик из Уфы Василий Несытых сохранил за собой седьмое место.

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Все реально, и с Никитой, и с Игорем Кононовым можно бороться. Конкретного я не выделю. Потому что это технический вид спорта, всякое может быть, все в равных условиях. Тут больше везение.

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Следующий, четвертый финал личного чемпионата страны состоится в Вятских Полянах 4-5 февраля, а заключительный – еще через неделю в Красногорске. В Уфе в следующий раз лучших мотогонщиков страны увидят в следующем месяце. 18 и 19 февраля в столице республики пройдет третий финал командного чемпионата России.

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