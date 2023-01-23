ВК «Урал» одолел на выезде «Югру-Самотлор»

Волейбольный клуб «Урал» одержал победу в матче 19-го тура российской суперлиги. Подопечные Юрия Лисицкого гостили в Нижневартовске и в трёх сетах справились с коллективом «Югра-Самотлор» – 25:15, 25:14 и 25:22.

Самым результативным игроком встречи стал Амирхоссейн Эсфандияр, он набрал 17 очков. В турнирной таблице «Урал» остался восьмым, имея одну игру в запасе.