В Башкирии двое мужчин набросились с кулаками на сотрудников ГИБДД

В Башкирии отец и сын набросились с кулаками на сотрудников ГИБДД. Инцидент случился в селе Чекмагуш. Местный автовладелец припарковал автомобиль на пешеходном переходе.

Мужчина набросился на стражей закона после того, как сотрудники правоохранительных органов попытались составить на него административный протокол. Водитель набросился на сотрудников с нецензурной бранью и применил физическую силу. К нарушителю присоединился его отец.