В Башкирии двое мужчин набросились с кулаками на сотрудников ГИБДД

В Башкирии отец и сын набросились с кулаками на сотрудников ГИБДД. Инцидент случился в селе Чекмагуш. Местный автовладелец припарковал автомобиль на пешеходном переходе.
Мужчина набросился на стражей закона после того, как сотрудники правоохранительных органов попытались составить на него административный протокол. Водитель набросился на сотрудников с нецензурной бранью и применил физическую силу. К нарушителю присоединился его отец.
Молодой человек вырвал бланк протокола из рук сотрудника ГИБДД и попытался сбежать. В результате происшествия дебоширов доставили в полицию. На мужчин могут завести уголовное дело по факту применения насилия и оскорбления представителей власти.