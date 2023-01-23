В России внедряются технологии ИИ для озвучивания аудиокниг

В России развивают технологии искусственного интеллекта, с помощью которых станет возможным озвучивать аудиокниги. Этот способ поможет значительно ускорить и удешевить производство.
В первую очередь в новой разработке заинтересованы издательства и книжные сервисы. Расчёт идет на то, что можно удешевить и ускорить производство, что поможет в разы увеличить продажи.
Среди книжных сервисов, рассматривающих озвучивание книг с помощью технологий ИИ «Строки», «ЛитРес» и другие. Стоимость озвучки одной книги с помощью искусственного интеллекта составляет 400-700 рублей, что позволяет производить больше книг.