В Башкирии простились с погибшим в зоне СВО Олегом Давыдовым

В Белорецке проводили в последний путь Олега Давыдова, погибшего в зоне проведения СВО. Об этом рассказал глава муниципалитета Андрей Иванюта.

Военнослужащий родился в 1974 году. После окончания профтехучилища он работал на Белорецком металлургическом комбинате. Последние годы мужчина жил в Самаре, однако часто приезжал в Башкортостан к близким.