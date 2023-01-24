В Башкирии простились с погибшим в зоне СВО Олегом Давыдовым

В Белорецке проводили в последний путь Олега Давыдова, погибшего в зоне проведения СВО. Об этом рассказал глава муниципалитета Андрей Иванюта.
Военнослужащий родился в 1974 году. После окончания профтехучилища он работал на Белорецком металлургическом комбинате. Последние годы мужчина жил в Самаре, однако часто приезжал в Башкортостан к близким.
Во время церемонии прощания все, кто знал героя, говорили о нем как о надежном друге, доброжелательном, отзывчивом, готовом всегда прийти на помощь.
Редакция bash.news приносит соболезнования близким Олега Давыдова