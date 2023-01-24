В Башкирии простились с погибшим в зоне СВО Олегом Давыдовым

В Белорецке проводили в последний путь Олега Давыдова, погибшего в зоне проведения СВО. Об этом рассказал глава муниципалитета Андрей Иванюта.

Фото №1 - В Башкирии простились с погибшим в зоне СВО Олегом Давыдовым

Военнослужащий родился в 1974 году. После окончания профтехучилища он работал на Белорецком металлургическом комбинате. Последние годы мужчина жил в Самаре, однако часто приезжал в Башкортостан к близким.

От себя лично и от имени всех жителей Белорецкого района выражаю глубочайшие соболезнования родным и друзьям солдата. Искренне разделяем с ними боль невосполнимой утраты сына, отца, супруга.

Андрей Иванюта, глава Белорецкого района

Во время церемонии прощания все, кто знал героя, говорили о нем как о надежном друге, доброжелательном, отзывчивом, готовом всегда прийти на помощь.

Редакция bash.news приносит соболезнования близким Олега Давыдова

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