В Уфе за пьяную езду с поддельными правами будут судить мужчину

В башкирской столице за пьяную езду с поддельным водительским удостоверением будут судить местного жителя. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Калининского района столицы.

В 2021 году мужчину лишили водительского удостоверения за пьяную езду, и он сдал его в ГИБДД. Несмотря на имеющийся запрет, он в нетрезвом виде вновь сел за руль и устроил ДТП.

В ходе проверки выяснилось, права были поддельными. Мужчина приобрел их в интернете. Свою вину он отрицать не стал.