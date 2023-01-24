В Башкирии пожары унесли жизни двоих мужчин

21 января пожары в Туймазинском и Дюртюлинском районах унесли жизни двоих мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе ГК Башкирии по ЧС.

В 11:36 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в селе Кандры-Кутуй Туймазинского района. На место ЧП прибыли экстренные службы. В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тело 62-летнего мужчины.

В 09:01 по номеру 112 поступило сообщение о возгорании в доме по улице Советской в селе Нижнеалькашево Дюртюлинского района. На место незамедлительно были направлены экстренные службы. К сожалению, в результате пожара погиб мужчина 58-летний мужчина.

В настоящее время эксперты устанавливают все обстоятельства случившегося.