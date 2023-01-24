В Башкирии с начала 2023 года зафиксировали 406 пожаров

С начала 2023 года в Башкирии зафиксировали 406 пожаров. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГК по ЧС.
Также стало известно, что с начала года в республике пожары унесли жизни 29 человек. Основная причина пожаров - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
Во избежание возгорания:
– нельзя использовать электроприборы с поврежденными проводами или вилками, а также поврежденные выключатели, розетки, патроны;
– нельзя накрывать электрические лампочки и электрообогреватели горючими материалами;
– нельзя устанавливать электрообогреватели вблизи горючих предметов и материалов (мебель, шторы, занавески, постельные принадлежности и т. п.) и сушить на них одежду;
– нельзя оставлять включенные электроприборы без присмотра, уходя из дома даже ненадолго, необходимо их обесточить;
– нельзя использовать электроприборы во влажном помещении и допускать контакт включенных электроприборов с водой;
– нельзя перегружать электрические сети включением большого количества потребителей;
– при отключении электроприбора из сети необходимо придерживать розетку и тянуть за вилку, но ни в коем случае не за провод, так как он может оборваться, а через оголенные провода ударит током;
– необходимо регулярно осматривать электропроводку и устранять своевременно все ее неисправности.
Также необходимо знать признаки, сигнализирующие о возможном возгорании электроприборов:
1. Появился дым или запах горелой резины.
2. Электроприбор или отдельные его части сильно нагреваются при эксплуатации.
3. При включении электроприбора в сеть появляется искрение, треск, вспышки света или гудение.