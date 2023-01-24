В Башкирии с начала 2023 года зафиксировали 406 пожаров

С начала 2023 года в Башкирии зафиксировали 406 пожаров. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГК по ЧС.

Фото №1 - В Башкирии с начала 2023 года зафиксировали 406 пожаров

Также стало известно, что с начала года в республике пожары унесли жизни 29 человек. Основная причина пожаров - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Во избежание возгорания:

– нельзя использовать электроприборы с поврежденными проводами или вилками, а также поврежденные выключатели, розетки, патроны;

– нельзя накрывать электрические лампочки и электрообогреватели горючими материалами;

– нельзя устанавливать электрообогреватели вблизи горючих предметов и материалов (мебель, шторы, занавески, постельные принадлежности и т. п.) и сушить на них одежду;

– нельзя оставлять включенные электроприборы без присмотра, уходя из дома даже ненадолго, необходимо их обесточить;

– нельзя использовать электроприборы во влажном помещении и допускать контакт включенных электроприборов с водой;

– нельзя перегружать электрические сети включением большого количества потребителей;

– при отключении электроприбора из сети необходимо придерживать розетку и тянуть за вилку, но ни в коем случае не за провод, так как он может оборваться, а через оголенные провода ударит током;

– необходимо регулярно осматривать электропроводку и устранять своевременно все ее неисправности.

Также необходимо знать признаки, сигнализирующие о возможном возгорании электроприборов:

1. Появился дым или запах горелой резины.

2. Электроприбор или отдельные его части сильно нагреваются при эксплуатации.

3. При включении электроприбора в сеть появляется искрение, треск, вспышки света или гудение.

Если вы заметили хотя бы один из вышеуказанных признаков, откажитесь от эксплуатации такого электроприбора! Только строгое соблюдение правил пожарной безопасности сохранит жизнь и здоровье вам и вашим близким! При обнаружении пожара звоните на единый номер вызова экстренных служб – 112!

пресс-служба ГК Башкирии по ЧС
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