В Башкирии выработали 188 тысяч тонн белого сахара

На 23 января Чишминский завод и "Раевсахар" переработали 1,244 млн тонн свеклы и произвели около 188 тысяч тонн сахара, сообщили в пресс-службе Минсельхоза РБ. Данный объем почти в 6 раз больше нормы 8 килограмм на человека.