В Башкирии выработали 188 тысяч тонн белого сахара

На двух сахарных заводах Башкортостана продолжают перерабатывать свеклу урожая 2022 года.
На 23 января Чишминский завод и "Раевсахар" переработали 1,244 млн тонн свеклы и произвели около 188 тысяч тонн сахара, сообщили в пресс-службе Минсельхоза РБ. Данный объем почти в 6 раз больше нормы 8 килограмм на человека.
В Чишмах было произведено 93,5 тысяч тонн продукции, в Раевке - 94,5 тысяч тонн.
Урожай сахарной свеклы 2022 года составил 1,3 млн тонн при средней урожайности 312,4 ц/га и средней сахаристости 17%.
Фото: Минсельхоз РБ.