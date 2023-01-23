В Башкирии простились с двумя бойцами, погибшими в зоне СВО

23 января в Иглинском районе Башкирии состоялась церемония прощания с двумя бойцами, погибшими в ходе СВО. Об этом рассказали в пресс-службе регионального парламента.

В селе Иглино проводили в последний путь 43-летнего Антона Пешкова. Он проходил срочную службу в 90-х годах, в 2007-2008 годах принимал участие в абхазско-грузинском конфликте. У военнослужащего остались мама и младший брат.

В селе Турбаслы состоялась церемония прощания с 33-летним Алексеем Литвиновым. Мужчина родился и вырос Ишимбае, окончил уфимский ПЛ №70. У военнослужащего остались родители, супруга и 6-летняя дочка.