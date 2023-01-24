Радий Хабиров встретился с президентом федерации самбо Сергеем Елисеевым

Руководитель региона рассказал, что для подготовки тренеров по самбо в Башкирском институте физической культуры с нового учебного года дополнительно предусмотрят шесть бюджетных мест. Было определено десять общеобразовательных учреждений, которые в 2023 году примут участие в проекте «Самбо в школу». Сергей Елисеев поблагодарил руководство Башкортостана за активную позицию в развитии спортивной борьбы и предложил в сентябре провести в республике турнир по самбо.