В Уфе проводили в последний путь погибшего в СВО ветерана Чечни Игоря Овсюка

Как рассказали в башкирском отделении «Союза Добровольцев Донбасса», военнослужащий, будучи срочником, служил в Нагорном Карабахе. Он окончил военное училище. Принимал участие в боевых действиях в Таджикистане и Чечне. В 2014-2015 годах служил в качестве добровольца в первой Славянской бригаде. После этого состоял на должности командира разведроты 428 полка.