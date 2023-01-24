В Уфе проводили в последний путь погибшего в СВО ветерана Чечни Игоря Овсюка

В башкирской столице проводили в последний путь погибшего в зоне СВО кадрового офицера ВДВ Игоря Овсюка с позывным «Башкир». Об этом сообщает КП-Уфа со ссылкой на пресс-службу администрации Калининского района.
Как рассказали в башкирском отделении «Союза Добровольцев Донбасса», военнослужащий, будучи срочником, служил в Нагорном Карабахе. Он окончил военное училище. Принимал участие в боевых действиях в Таджикистане и Чечне. В 2014-2015 годах служил в качестве добровольца в первой Славянской бригаде. После этого состоял на должности командира разведроты 428 полка.
Мужчина был у матери единственным сыном, а его покойный отец так же был офицером. У погибшего военнослужащего детей не было.
Церемония прощания с военнослужащим состоялась сегодня в 10:00 в ДК «Моторостроитель».
Редакция bash.news выражает соболезнования близким Игоря Овсюка