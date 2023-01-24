Врачи Башкирии помогли пациентке, которая резко похудела на 15 кг

67-летняя пациентка поступила в медицинское учреждение в критическом состоянии. Женщина жаловалась на желтушность кожи, боли в животе, тошноту, рвоту, высокую температуру и кожный зуд. Оказалось, пациентка болеет уже три месяца, и за это время она похудела на 15 кг.