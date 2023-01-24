Врачи Башкирии помогли пациентке, которая резко похудела на 15 кг

В Министерстве здравоохранения России рассказали о спасении пациентки из Мелитополя башкирскими врачами.
67-летняя пациентка поступила в медицинское учреждение в критическом состоянии. Женщина жаловалась на желтушность кожи, боли в животе, тошноту, рвоту, высокую температуру и кожный зуд. Оказалось, пациентка болеет уже три месяца, и за это время она похудела на 15 кг.
Медики диагностировали у пенсионерки объемную опухоль поджелудочной железы с прорастанием в желчные протоки, а также камни в желчном пузыре.
Спустя семь дней после операции пациентка выписана домой.