Врачи Башкирии помогли пациентке, которая резко похудела на 15 кг

В Министерстве здравоохранения России рассказали о спасении пациентки из Мелитополя башкирскими врачами.

Фото №1 - Врачи Башкирии помогли пациентке, которая резко похудела на 15 кг

67-летняя пациентка поступила в медицинское учреждение в критическом состоянии. Женщина жаловалась на желтушность кожи, боли в животе, тошноту, рвоту, высокую температуру и кожный зуд. Оказалось, пациентка болеет уже три месяца, и за это время она похудела на 15 кг.

Медики диагностировали у пенсионерки объемную опухоль поджелудочной железы с прорастанием в желчные протоки, а также камни в желчном пузыре.

Пациентке предстояло удаление желчного пузыря с установкой наружного дренажа для вывода желчи. Благодаря этому желчь свободно оттекает из печени и возвращается в процесс пищеварения. Это позволяет улучшить качество жизни пациентки — не использовать внешние дренажи и не обслуживать их пожизненно.

Рустам Сайфуллин, хирург клиники Башкирского медуниверситета минздрава РФ

Спустя семь дней после операции пациентка выписана домой.

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