В Уфе в опасном аварийном доме продолжают жить люди

Прокуратура Калининского района Уфы установила, что один из аварийных домов подлежит сносу. Однако в здании продолжают жить люди.
В октябре 2021 году многоквартирный дом №21 по улице Лермонтова был признан аварийным и подлежащим сносу. Износ строительных конструкций и инженерных сетей по оценкам экспертов составил 80%. Жильцы дома подвергаются опасности.
Было возбуждено уголовное дело по статье «халатность». Организован комплекс следственных действий, устанавливаются причины длительного непринятия мер муниципалитетом, а также иные условия, способствовавшие произошедшему.
Фото: 2gis.com