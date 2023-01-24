В Уфе в опасном аварийном доме продолжают жить люди

По закону муниципалитет обязан провести мероприятия по расселению граждан из непригодного для проживания жилья, но орган местного самоуправления данные требования не исполнил. Это создает угрозу жизни и здоровью жильцов вышеназванного дома.

пресс-служба прокуратуры РБ