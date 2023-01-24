В Уфе в опасном аварийном доме продолжают жить люди

Прокуратура Калининского района Уфы установила, что один из аварийных домов подлежит сносу. Однако в здании продолжают жить люди.

Фото №1 - В Уфе в опасном аварийном доме продолжают жить люди

В октябре 2021 году многоквартирный дом №21 по улице Лермонтова был признан аварийным и подлежащим сносу. Износ строительных конструкций и инженерных сетей по оценкам экспертов составил 80%. Жильцы дома подвергаются опасности.

По закону муниципалитет обязан провести мероприятия по расселению граждан из непригодного для проживания жилья, но орган местного самоуправления данные требования не исполнил. Это создает угрозу жизни и здоровью жильцов вышеназванного дома.

пресс-служба прокуратуры РБ 

Было возбуждено уголовное дело по статье «халатность». Организован комплекс следственных действий, устанавливаются причины длительного непринятия мер муниципалитетом, а также иные условия, способствовавшие произошедшему.

Фото: 2gis.com

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