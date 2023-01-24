В Башкирии между сотрудниками ГИБДД и водителями произошла потасовка

23 января в селе Чекмагуш на улице Тракторной инспекторы заметили «Ладу Гранта», которая была припаркована на пешеходном переходе. 31-летний автовладелец при составлении административного протокола за нарушение правил дорожного движения начал проявлять агрессию. Он начал ругаться с сотрудниками ГИБДД, а вскоре в конфликт вмешался отец водителя. Автовладелец попытался сбежать, а инспекторы – задержать злоумышленника. Произошла потасовка, во время которой пожилой мужчина несколько раз ударил инспекторов.