В Башопере открылась персональная выставка картин художницы Раушании Бадретдиновой

В Башкирском театре оперы и балета открылась персональная выставка картин художницы Раушании Бадретдиновой. В экспозиции представлены полотна из нескольких циклов: «Путь к себе», «Мать и дитя», «Грехи-добродетели».

Все они объединены общими ценностями – любовь, отношения, близкие люди. В каталог вошли почти 100 работ художницы, написанные за последние пять лет. Рождение, воспитание, маски, которые носят люди, принятие и смирение – весь жизненный цикл человека писательница постаралась передать на своих полотнах.