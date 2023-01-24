В Уфе прошел республиканский фестиваль «Новогодние семейные игры – 2023»

Событие состоялось на стадионе «Динамо», где лучшие семейные команды районов соревновались за звание самой спортивной семьи Башкортостана.
Погода хоть и холодная, но приятно солнечная. Здесь собрались команды-победители школьного и муниципального отборочных туров. Например, семья Толстолуцких из Сибая в фестивале участвовать не планировала. Но поддержать сына на школьном этапе родители все же пришли. В итоге – победа и борьба за первенство региональных соревнований.
Финал состоял из двух этапов: соревнования по «Хоккею в валенках», а также эстафеты «Ведение мяча» и «Бег с обручем». Все команды активные, с позитивным настроем рвутся в бой, замечают судьи конкурса.
На республиканский фестиваль «Новогодних семейных игр» подали заявки 7450 семей, а это более 22000 человек. В финал прошли 69 команд, теперь они борются за звание лучшей спортивной семьи республики.
138 мам и пап, задорно и даже немного по-детски, забивают шайбу в ворота. Для большинства из них победа – не главное. Они здесь, чтобы поддержать детей и привить им любовь к спорту, говорят родители.
По итогу всех конкурсов в фестивале победила семья Кильдияровых из с. Аскарово Абзелиловского района. Они стали обладателями 10-дневного семейного отдыха в санатории «Танып». Команды, занявшие 2-3 места, получили памятные призы, а остальные участники – активный отдых и приятные впечатления.