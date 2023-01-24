В Уфе прошел республиканский фестиваль «Новогодние семейные игры – 2023»

Событие состоялось на стадионе «Динамо», где лучшие семейные команды районов соревновались за звание самой спортивной семьи Башкортостана.

Погода хоть и холодная, но приятно солнечная. Здесь собрались команды-победители школьного и муниципального отборочных туров. Например, семья Толстолуцких из Сибая в фестивале участвовать не планировала. Но поддержать сына на школьном этапе родители все же пришли. В итоге – победа и борьба за первенство региональных соревнований.

Так получилось, что мы выиграли, приехали сюда на республиканские соревнования. Все это очень хорошо, для здоровья полезно заниматься спортом. Всем удачи, всем победы! Семья Толстолуцких, школа №6 /г. Сибай/

Финал состоял из двух этапов: соревнования по «Хоккею в валенках», а также эстафеты «Ведение мяча» и «Бег с обручем». Все команды активные, с позитивным настроем рвутся в бой, замечают судьи конкурса.

Все с удовольствием приезжают. Активность на таком довольно высоком уровне. Хорошая погода, солнечная погода. Вот смотрим, видим, что люди все с удовольствием, все активно участвуют в соревнованиях. Виктор Максимов, главный судья республиканского фестиваля «Новогодние семейные игры – 2023»

На республиканский фестиваль «Новогодних семейных игр» подали заявки 7450 семей, а это более 22000 человек. В финал прошли 69 команд, теперь они борются за звание лучшей спортивной семьи республики.

138 мам и пап, задорно и даже немного по-детски, забивают шайбу в ворота. Для большинства из них победа – не главное. Они здесь, чтобы поддержать детей и привить им любовь к спорту, говорят родители.

Пропаганда здорового образа жизни. Для детей это тоже достаточно интересно, воспоминания на всю жизнь останутся. В большей степени всё для детей делается, ну и мы стараемся не отставать, подавать пример здорового образа жизни. Семья Лебедевых, школа №18 /г. Уфа/