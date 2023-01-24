В Башкирии осудили водителя, из-за которого погибли пять пассажиров

В Благоварском районе перед судом предстал местный житель, по вине которого погибли пять человек.

25 июля 2022 года мужчина на «Форд Транзит» перевозил пассажиров. На 1412 км автодороги М-5 водитель превысил скорость и допустил столкновение с движущимся в попутном направлении грузовиком. В аварии погибли пять человек, а ещё один пассажир получил тяжелые травмы.