В Башкирии санкции не повлияли на исполнение бюджета

Доходы республиканского бюджета составили 280,6 млрд руб. (+14%, или 34,6 млрд руб. к 2021). Налоговые и неналоговые доходы зачислены в сумме 181,3 млрд руб. (+15% к году). План по доходам исполнен на 99,6%. Расходы превысили 295 млрд руб. — на 37 млрд руб. больше, чем было запланировано.