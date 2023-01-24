В Башкирии женщина избила свекровь удочкой

В сентябре 2022 года горожанка пришла в гости к свекрови без предупреждения и разрешения. Между женщиной, её бывшем мужем и свекровью вспыхнул конфликт. Во время ссоры она три раза ударила пожилую женщину удочкой по голове.

Женщина свою вину в суде не признала, заявив, что удочкой лишь защищалась от свекрови, которая налетела на неё с кулаками. Однако вина подозреваемой была подтверждена показаниями свекрови, бывшего мужа, а также фактом того, что ранее женщина уже привлекалась к ответственности за такое же правонарушение.