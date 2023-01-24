Башкирия закупит у Беларуси новые трамваи

В 2024 году, после реконструкции участков трамвайной сети в башкирской столице, планируется закупить у Беларуси 23 трамвая. Об этом рассказал на оперативном совещании в правительстве РБ министр экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Рустам Муратов.
В 2025 году планируется оптимизировать трамвайные маршруты и соединить северную часть города с южной. После этого будет приобретено еще 50 трамваев.
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что к осени 2023 года в республике будут курсировать 40 новых троллейбусов, специально закупленных в Беларуси.